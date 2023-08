Vesilintujen ja karhun metsästyskausi alkaa tänään – vesilintujen metsästystä tulee välttää ilmeisillä lintuinfluenssa-alueilla

Alueet ovat pieniä ja tarkkaan rajattuja. Alueilla ei siis välttämättä tarkoiteta siipikarjan suojelemiseksi tarkoitettuja tartuntavyöhykkeitä eikä kuntia, joissa tautia on esiintynyt turkistarhoilla.

Karhunmetsästyskiintiö tälle kaudelle 180

Tänään alkaa myös karhun metsästys. Maa- ja metsätalousministeriö on vahvistanut karhun metsästyskiintiöksi 180 yksilöä alkavalle metsästyskaudelle. Määrä on lähes puolet pienempi kuin viime metsästyskaudella.

Poronhoitoalueen kiintiö on 50 karhua, joista 45 on itäiselle ja viisi läntiselle poronhoitoalueelle. Poronhoitoalueen ulkopuolella kiintiö on alkavalla metsästyskaudella 130 karhua.