Susien pihavierailut huolettavat Kuhmossa lukuisten hyökkäysten jälkeen: "Jos haaskalla ei ole ruokaa, susi lähtee etsimään sitä muualta"

Itärajalla sijaitsevassa Kuhmossa susista on tullut paikallispoliittisesti tärkeä aihe. Kaupunki järjesti hiljattain suurpetokyselyn selvittääkseen paikallisten mielipiteitä aiheesta. Kyselyyn vastasi vajaat 1000 kaupungin 8000 asukkaasta.

Noin 80 prosenttia vastanneista ajatteli, että alueella on liikaa susia ja 70 prosenttia ajatteli niiden haittaavan arkielämää. Vastanneista 25 prosenttia koki susien vuoksi pelkoa.

– Ihmisillä menee metsästyskoiria ja on mennyt pihakoiriakin viime syksynä. Sudet on syöneet ja tappaneet niitä. Se herättää aika voimakkaita tunteita susia vastaan kuhmolaisissa.

– Nyt on ollut kolmekin tapausta, että koiranomistaja on ollut aivan vieressä keskellä pihamaata, niin susi on tullut siihen ja napannut koiran pihasta kolmen metrin päästä.