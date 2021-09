Pienpetorautoihin jääneistä karhuista puhkesi myrsky: Rautoja saavat laillisesti käyttää metsästyskortittomat mökkiläisetkin – yksi keino pitäisi raudat pois karhujen tassuista

Yhdistyksessä on ryhdytty pohtimaan keinoja, miten karhuille sattuvia vahinkoja voitaisiin välttää, sillä Itä-Suomen ja Pohjois-Savon alueella on lyhyen ajan sisään jäänyt jo kolme karhua kiinni pienpetorautoihin.

– Tämä keskustelu on kääntynyt metsästysvastaiseksi lähinnä karhujen saaman julkisuuden takia, Asko kertoo.

Sallittuja ovat vain pienpetoraudat

– Sallittuja pienpetorautoja on monentyyppisiä, mutta tekniikka niissä on se, että se surmaa saaliseläimen välittömästi. Jalkarautoja ei kyllä käytä enää kukaan – metsästäjät ovat niin valveutunutta porukkaa. Tänä päivänä käytetään vain täysin laillisia rautoja, Asko sanoo.

Tällaisen pienpetoraudan käyttäminen on Suomen lain mukaan sallittua, kunhan se on asennettu laatikkoon. Kuva: Suomen riistakeskus, Erkki Karjalainen.

Oikein asennetusta raudasta ei ole vaaraa ihmisille eikä lemmikeille

Pienpetoraudat on asennettava laatikkoon, joten niistä ei ole vaaraa esimerkiksi marjastajille tai lemmikeille.

– Saaliseläin kulkee laatikkoon reiästä, joka on halkaisijaltaan maksimissaan kymmenen senttimetriä. Näin siihen eivät pääse muut eläimet menemään kuin ne mitä pyydetään – esimerkiksi minkki. Kissat tai supikoirat eivät siihen pääse kun se oikein asennetaan, Asko valottaa.

Karhu voi rikkoa laatikon ja saada tassuunsa kivuliaan yllätyksen

Karhun kohdalla tilanne on kuitenkin pulmallinen, sillä se tuppaa hajottamaan laatikon, jonka sisällä pienpetoraudat odottavat.

Suomessa on Lieksan riistanhoitoyhdistyksen mukaan suhteellisen suuri karhujen tiheys ja ne liikkuvat laajalti. Syötti, josta lähtee ruuan tuoksua, houkuttaa niitä sörkkimään pienpetoraudoille tehtyjä laatikoita.

– Karhu on niin vahva, että se rikkoo laatikon tai sitten se pystyy työntämään suuaukosta tassunsa sisälle laatikkoon. Yllättävän paljon näitä on ollut, kun jo kolme tapausta on tälle vuodelle tullut. Itsekin olen hämmästellyt, onko vieraslajien pyynti yleistynyt. Minkin metsästäminen ei vaadi metsästyskorttia, Asko toteaa.