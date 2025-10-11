Vaiheittain alkanut hirvenmetsästys laajenee tänään täysimääräiseksi koko maassa.
Suomen riistakeskus on myöntänyt kaudelle yhteensä lähes 38 300 hirven pyyntilupaa.
Lapin maakunnassa sekä Pohjois-Pohjanmaan Kuusamon ja Taivalkosken kunnissa jahti alkoi jo syyskuun alussa. Metsästys päättyy koko maassa 15. tammikuuta.
Riistakeskus muistuttaa, että metsässä liikkuminen on turvallista myös hirvenmetsästyksen vilkkaimpina viikonloppuina. Metsästys on tarkoin säänneltyä, ja jokaisessa seurueessa metsästyksenjohtaja vastaa turvallisuudesta.
Myös poliisi valvoo hirvenmetsästyksen turvallisuutta ja lainmukaisuutta.
Kaakkois-Suomen poliisi kertoo, että tänä vuonna valvonnan painopisteenä on muun muassa luonnonvararikosten ennaltaehkäisy. Valvonnassa tehdään muun muassa kohdennettuja tarkastuksia alueilla, joilla metsästys on vilkasta.