Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah (kd.) aikoo esittää suden kannanhoidollisen metsästyksen aloittamista ensi vuoden alusta.
Essayah kertoo asiasta Facebook-sivullaan.
Metsästys alkaisi Essayahin mukaan tammikuun alussa kiintiömetsästyksellä, joka toteutetaan lakimuutoksen myötä asetuksella.
Essayah kertoo, että suden liitesiirron toimeenpaneva lakiesitys on valmis ja hän haluaa sen pian lausunnoille hallitusryhmien tuella. Liitesiirrolla tarkoitetaan suden suojeluluokan alentamista täysin suojellusta lajista suojelluksi lajiksi.
Lehtikuva
Essayahin päätös tarkoittaisi sitä, ettei suden metsästäminen vaatisi enää poikkeuslupaa, vaan metsästys muuttuu pyyntiluvanvaraiseksi. Sudelle määriteltäisiin lisäksi metsästysaika.
Maa- ja metsätalousministeriö on kertonut, että suden metsästyksen aloittaminen Suomessa edellyttää useita kansallisia säädösmuutoksia, susikannan hoitosuunnitelman päivityksen sekä toimivan pyyntilupamenetelmän perustamisen.
EU höllensi suojeluasemaa
Suden suojeluaseman alentamisen Suomessa mahdollistaa EU-lainsäädännön höllentyminen.
EU:n ministerineuvosto hyväksyi alkukesästä suden suojeluaseman alentamisen luontodirektiivissä. Muutoksen myötä suden tappaminen ei vaadi enää poikkeuslupaa, vaan sudesta tulee pyyntiluvalla metsästettävä laji, jolle määritellään metsästysaika.
Maa- ja metsätalousministeriö kertoi heti ministerineuvoston ilmoituksen jälkeen aloittavansa kansallisen toimeenpanon valmistelun suden metsästyksen järjestämiseksi Suomessa. Tavoitteena on ollut, että kokonaisuudessaan uusi järjestelmä olisi voimassa loppusyksystä alkavana metsästyskautena 2026–2027.
Metsästäjäliitto on vaatinut suden suojelun lieventämistä ja kannanhoidollisen metsästyksen mahdollistamista jo vuodesta 2018.
Suomen luonnonsuojeluliitto puolestaan on vastustanut EU:n päätöstä. Se katsoo, että sudenmetsästyksiä olisi voitu jatkaa poikkeusluvilla.