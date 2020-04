Maija, 41, ei kuulunut riskiryhmään, ja silti koronavirus iski hengenvaarallisesti – nukutettiin teholla viikoksi: "Tajusin, että oikeasti muijasta meinasi lähteä henki"

Oletko ollut siinä uskossa, ettei koronavirus kosketa sinua, sillä et kuulu riskiryhmään? Tai oletko ajatellut, että samapa tuo, vaikka koronavirus tarttuisikin, sehän on kuin tavallinen flunssa? Jos näin on, tämä tositarina saattaa muuttaa ajatusmaailmasi.