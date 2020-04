Mies köhi päin ja nauroi päälle – tällaisia ovat apteekkityöntekijän iljettävät kokemukset piittaamattomista asiakkaista: “Meno on kuin viidakossa”

– Voisitko laittaa tämän roskikseen, iäkäs nainen kysyi ja ojensi räkäisen nenäliinansa Sofiaa kohti.

Helsingissä farmaseuttina työskentelevä kolmekymppinen Sofia kuvailee viime kuukausia työuransa raskaimmiksi. Terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat joutuneet poikkeuksellisen kovaan puristukseen koronavirusepidemian tiukentaessa otettaan suomalaisesta yhteiskunnasta.

Farmaseutin näkökulmasta katsottuna koronatilanne on vaikeuttanut jo entuudestaan vaativaa asiakaspalvelutyötä. Sofia on häkeltynyt siitä, millaista käytöstä apteekkialan työntekijät joutuvat työssään kohtaamaan korona-aikana. Hänen mukaansa tilanne on herättänyt runsaasti keskustelua työyhteisössä.

Epävarmuuden sävyttämä poikkeustilanne vaikuttaa hänen mukaansa myös asiakkaiden käytökseen, ja se on osittain täysin ymmärrettävää. Pelon ja hämmennyksen keskellä hyvät käytöstavat saattavat toisiaan unohtua, Sofia ajattelee.

Hän ei silti saata käsittää, kuinka piittaamattomasti osa asiakkaista suhtautuu koronarajoituksiin ja apteekkien henkilökuntaan.

– Maassamme on pääsääntöisesti pisaratantuntana leviävä virus. Tulisiko silloin mieleenkään pyytää toista ihmistä tarttumaan omaan käytettyyn nenäliinaasi? Sofia tuhahtaa.

– Moni tuntuu ajattelevan, että asiakaspalvelijoita voi kohdella miten tahansa, vaikka olemme ihan yhtäläisessä tartuntavaarassa kuin muutkin. Ei siisti työasua tee koronalle immuuniksi. Kotiin emme voi jäädä, etätöitä ei voi tehdä.

“Kumma kun ei raha kelpaa”

Sofia tahtoo kertoa apteekissa kohtaamistaan pöyristyttävistä havainnoista, jotta ihmiset eivät unohtaisi oman ja toisten terveyden suojaamista vaikeana aikana. Hän muistuttaa, ettei epidemia vielä ole ohi, vaikka valtionjohto jo väläytteleekin höllennyksiä rajoituksiin.

Farmaseutti ei tahdo esiintyä jutussa koko nimellään, koska ei tahdo joutua ongelmiin työyhteisössään suuressa apteekkiketjussa.

Epidemian alussa ihmiset hamstrasivat koteihinsa kipu- ja kuumelääkkeitä niin paljon, että Apteekkariliitto joutui älähtämään. Maaliskuun lopussa liitto tiedotti, etteivät lääkkeet eivät ole Suomesta loppumassa, mutta rajut kysyntäpiikit aiheuttavat tilapäisiä tuotepuutoksia.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ohjeisti apteekkeja luovuttamaan vain yhden pakkauksen itsehoitoon tarkoitettuja kipu- ja kuumelääkkeitä asiakasta kohden.

Kyse on siitä, että tuotteiden riittävyys yritetään taata kaikille.

Kun asiakas yrittää ostaa vaikkapa kolmea buranapakettia kerralla, farmaseutin pitää puuttua asiaan. Kyse on lääkeviranomaisen määräyksestä. Sofia on saanut huomata, että monen pettyneen asiakkaan syyttävä sormi osoittaa tässä vaiheessa tiskin taakse.

– Monikaan ei ymmärrä, että kyse ei ole henkilökohtaisesta kiusasta, jonka haluaisimme asiakkaalle aiheuttaa. Taannoin iäkkäämpi herra tiuskaisi tällaisessaä tilanteessa, että on se kumma kun ei raha kelpaa, menen sitten toiseen apteekkiin. No, sama tilanne se on siellä toisessakin apteekissa, Sofia sanoo.

Koottuja selityksiä

Maaliskuun loppupuolella sosiaali- ja terveysministeriö määris, että apteekeista saa kerrallaan vain kolmen kuukauden annoksen reseptilääkkeitä hamstrauksen vähentämiseksi.

Määräyksen jälkeen Sofia on saanut mitä mielikuvituksellisimpia selityksiä asiakkailta, jotka tahtovat kiertää rajoitusta ja pitää kotonaan suurempaa lääkevarastoa.

– Yhdellä lääkkeet ovat jääneet junaan, toiselta ne on kuulemma varastettu, jääneet mökille ja niin edelleen. Tällaisissa asiakaspalvelutilanteissa toimiminen on aika kiusallista, kun valheet kyllä paistavat läpi näistä selityksistä.

Viime viikkoina Suomessa on käyty lähes päivittäin keskustelua suojavarusteiden riittävyydestä. Kasvosuojat ovat olleet usein loppu myös apteekkien hyllyiltä.

Kun suojauksestaa kiinnostuneille joudutaan myymään ei-oota, osa reagoi tilanteeseen kuin se olisi apteekkien syy.

– Tietenkin me tahtoisimme myydä ihmsille juuri sitä tavaraa, kuin he haluavat ostaa. Korona on mullistanut monen tuotteen markkinoita niin paljon, että kysyntäpiikkiin vain on yksinkertaisesti mahdoton vastata.

Mihin rajoitukset unhoittuivat?

Hallitus kokoontuu tänään pohtimaan koronarajoitusten jatkoa. Tarkoituksena on käsitellä sitä, mistä rajoituksista voitaisiin luopua ja milloin.

Turvavälien noudattaminen on ollut yksi keskeisimmistä ja yksinkertaisimmista koronaohjeista. Apteekeissa asioidessa moni tuntuu unohtaneen tilanteen täysin.

– Olen ollut tilanteissa, joissa asikas köhii päin ja nauraa ettei hänellä mitään koronaa ole. Näihin on vaikea suhtautua huumorilla. Meno on kuin jossain viidakossa.

Apteekkariliitto on ohjeistanut, että yli 70-vuotiaiden riskiryhmäläisten sekä flunssaoireisten tulisi hoitaa apteekkiasiointi verkossa tai läheisen avustuksella.

– Kohtaan päivittäin asiakkaita, jotka kertovat olevansa kotikaranteenissa, mutta päättivät silti tulla hakemaan lääkkeitä. Tuntuu, etteivät ihmiset edes yritä ottaa yhteisen hyvän nimissä luotuja sääntöjä tosissaan, Sofia pohtii.

Pelokkaan, äkeän ja ajattelemattoman käytöksen keskellä farmaseutti on silti kiitollinen asiakkaista, joilla vielä riittää hermoja pitkien jonojen selättämiseen ja huumorin vaalimiseen.

Taannoin hänen eteensä reseptitiskille istahti kolmeventtiilisellä suojamaskilla kasvonsa peittänyt mies, joka otti korona-lookistaan ilon irti legendaaridella Tähtien Sota -elokuvarepliikillä.

Luke, I'm your father, mies sanoi ja ojensi vasta sitten reseptinsä.