Putin: Venäjä tekee sotilasoperaation – ohjusiskuja ja maihinnousuja raportoitu eri puolilla Ukrainaa

Puhetta pitävän Putinin mukaan Venäjän ja Ukrainan joukkojen yhteenotot ovat väistämättömiä. Kyse on vain siitä, milloin ne tapahtuvat.

Ukrainan ulkoministerin mukaan Venäjä on aloittanut täysimittaisen sodan Ukrainaa vastaan.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on kuultu räjähdyksiä, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja Britannian yleisradioyhtiö BBC. Raporttien mukaan Ukrainan sotilaallisiin komentokeskuksiin on isketty ohjuksin esimerkiksi Kiovassa ja Harkovassa.

Ukrainan ulkoministeri puolestaan kertoo, että hyökkäyksiä on tehty Ukrainan kaupunkeja vastaan. Interfaxin mukaan Venäjän joukot ovat tehneet maihinnousut Odessaan ja Mariupoliin.

BBC:n mukaan sosiaalisessa mediassa on kerrottu räjähdyksistä muun muassa Ukrainan koillisosassa sijaitsevassa maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Harkovassa ja maan eteläosassa Odessassa.

Ukrainan YK:n suurlähettilään mukaan Venäjän YK:n suurlähettiläs on vahvistanut hänelle, että presidentti Putin on julistanut "sodan maalleni". Venäjän YK:n suurlähettiläs on kertonut sotilasoperaatiosta myös turvallisuusneuvostolle.