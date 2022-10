Kommentti: Enää eivät lasit kilise ja NHL-tähdet hymyile vierellä: Putinin 70-vuotispäivää juhlitaan vain Tshetseniassa tuhansin droonein, Moskovakin vaikeni

Putin on tavannut tänään entisten neuvostotasavaltojen johtajia Pietarissa. Joukossa on muun muassa yksi harvoista liittolaisista Euroopassa, Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka. Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoganin kanssa Putin on puhunut tänään puhelimessa, aiheena keskinäisten suhteiden parantaminen. Silmiinpistävää on kuitenkin se, ettei presidentin tasavuosia juhlita Venäjän pääkaupungissa mitenkään. Sen sijaan niitä juhlitaan näyttävästi Tshetsheniassa.

Putinilla ei ole juuri aihetta juhlaan. Sotamenestys Ukrainassa on ollut jotakin aivan muuta kuin mitä hän kuvitteli julistaessaan "sotilaallisen erikoisoperaation" helmikuun 24. päivän varhaisena aamuna.

Venäjän talous on syöksykierteessä, energianvienti Eurooppaan on vähentynyt radikaalisti, talouspakotteet vaikeuttavat ihmisten ja yritysten elämää ja lähimmät ystävät löytyvät lähinnä Pohjois-Korean ja Valko-Venäjän kaltaisista kansainvälisistä hylkiöistä.

Läntisiä onnittelijoita Putinilla ei enää ole. Muun muassa tasavallan presidentti Sauli Niinistö ilmoitti tänään, ettei onnittele Putinia syntymäpäivän johdosta.

Leningradin kaduilta vallan kahvaan

Seitsemänkymmentä vuotta täynnä, tästä reilut 23 vuotta Venäjän johdossa joko presidenttinä tai pääministerinä. Suurimmalle osalle 1960-luvun Leningradin kujien katutappelijoista tämä oli varmasti jotakin, josta tuskin pystyi edes haaveilemaan, tuskin edes elämisestä 70-vuotiaaksi. Maailmanpankin mukaan venäläisten miesten elinajanodote oli vuonna 2020 vain 66 vuotta.

Putin on kuitenkin toista maata. Agenttisarjoista viehättynyt nuori mies puski itsensä määrätietoisesti tiedustelupalvelu KGB:hen ja sen vastavakoiluosastolle. Ajan myötä hän nousi turvallisuuspalvelun ja Pietariksi muuttuneen kotikaupunkinsa hallinnon kautta koko Venäjän johtoon, alkoholisoituneen Boris Jeltsinin nostamana.

Aika, maailma ja Venäjä ovat tuona aikana muuttuneet valtavasti. Ensimmäisinä vuosinaan länsi piti Putinia tervetulleena uudistana, jonka odotettiin demokratisoivan Venäjää ja sitovan sen talouden kiinteästi länteen. Sen odotettiin, jälkikäteen ajateltuna naiivisti, vähäntävän konfliktien mahdollisuutta.

Talouden integrointi lähteen onnistui, mutta oli lopulta johtaa tänä vuonna Euroopassa katastrofiin, kun isosta osasta maanosaa oli tullut Venäjän energiasta riippuvainen. Nyt yli 20 vuoden valtakauden jälkeen voidaan todeta, että demokratisointia Putin tuskin koskaan tosissaan yritti.

Tähtihumua ja samppanjaa – mutta ei enää

Entä sitten syntymäpäiväjuhlat? Aiempia syntymäpäiviään Putin on juhlinut muun muassa pelaamalla jääkiekkoa NHL-tähtien kuten Pavel Buren ja Vjatsheslav Fetisovin kanssa tai vaeltamalla Siperiassa vanhan luottomiehensä, puolustusministeri Sergei Shoigun kanssa.

Joskus hän on ollut ulkomailla, muun muassa nauttimassa vodkaa Silvio Berlusconin ja Gerhard Schröderin kanssa. Kolme vuotta sitten kilisteltiin samppanjalaseja ja maisteltiin kakkua Kiinan presidentti Xin kanssa. Xi antoi Putinille lahjaksi kiinalaista teetä.

Nyt ajat ovat toiset ja Moskovassakin perin synkät, vaikkei sitä haluttaisikaan näyttää. Kaupungissa ei ilmeisesti näy mitään syntymäpäivään viittaavaa ja välit Shoiguunkin ovat nykyään ilmeisen viileät.

Judoa, popia ja tuhansia drooneja Groznyissä

Toisin on Kaukasuksella pienen Tshetshenian pääkaupungissa Groznyissä. Kaupungissa vietetään Putinin syntymäpäivää ennakkotietojen mukaan varsin näyttävästi.

Juhalllisuuksiin kuuluu uutistoimisto Tassin muun muassa Putinin mukaan nimetyn judoharjoituskeskuksen avajaiset, luonnollisesti. Onhan judo Putinin henkilökohtainen suosikkilaji jääkiekon ohella. Keskuksessa kilpaillaan samalla Presidentin Judocupin voitosta.

Keskusaukiolla on luvassa myös 2300 droonin lentonäytös, "Venäjän kuuluisimpien poptähtien" konsertti sekä tietysti laukkaratsastusta ja moottoripyöräkilpailu. Groznyissä juhlitaan siis enemmän kuin ehkä koko muulla Venäjällä yhteensä.

Vielä parisenkymmentä vuotta sitten Tshetsheniassa käytiin sotaa Venäjää vastaan ja kaupunki oli samanlaisina raunioina kuin Ukrainan Mariupol nyt.

Tshetsenian ja Groznyin jälleenrakennuksesta on tullut Putinin vallankeskityksen symboli. Kaupunki on rakennettu uudelleen, sitä koristavat kiiltäväpintaiset pilvenpiirtäjät ja vanhaa vastaritaa symboloineen presidentinpalatsin paikalla on nyt ottomaanista tyyliä edustava moskeija, yksi Euroopan suurimmista.

Lähes mielenvikaista Putin-palvontaa

Valta Tshetsheniassa on tiukasti Putinia lähes jumalahahmona palvovan, ja samalla hartaana muslimina esiintyvän Ramzan Kadyrovin ja hänen klaaninsa käsissä. Sisäisen oppistion on jo aikaa sitten nujertanut hänen fanaatinen yksityisarmeijansa, joka nyt sotii Venäjän puolella Ukrainassa. Eri mieltä olevat on tapettu tai ajettu maanpakoon, joissakin tapauksissa molempia. Venäjän miehityksestä Ukrainan takaisinvaltaamilla alueilla hengissä selvinneet siviilit kuvailevat järjestään tshetsheenisotilaita kaikista julmimmiksi.

Ulkopuolelta katsottuna Kadyrovin Putin-palvonta vaikuttaa lähes mielenvikaiselta. Groznyin pääkadun nimeäminen Putinin mukaan vuonna 2008 ihmeellisen näytelmän päätteeksi oli vasta pientä. Viime viikolla Kadyrov vaati ydinaseen käyttöä Ukrainaa vastaan ja jopa Putinin pääpropagandisti, Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov joutui suitsimaan Kadyrovia sanoen, etteivät tunteenpurkaukset saa määrittää Venäjän politiikkaa.

Moskovassa juhlittu jo riittävästi

Juhlien puuttumista Moskovassa voi selittää sekin, että kaupungissa on viime päivinä juhlittu jo tarpeeksi. Viikko sitten Venäjä liitti itseensä neljä Ukrainalta osittain valloittamaansa aluetta. Tilaisuutta juhlittiin näyttävässä seremoniassa, jossa Putin tapasi alueiden venäläismieliset johtajat sekä suuressa kansanjuhlassa Punaisella torilla.

Parhaita lahjoja ovat sellaiset, jotka saa itse valita. Putin valitsi aloittaa sodan Ukrainassa ja kuvitteli saavansa lahjaksi koko maan, tai ainakin sen laajoja alueita idästä ja etelästä. Nyt voi osoittautua, että tämä olikin "lahja", josta Putinin olisi kannattanut kieltäytyä.

Monet tarkkailijat lännessä epäilevät, että Putinin päivät Venäjän johdossa saattavat tulla päätökseen piankin. Jos Ukrainan sotamenestys tästä vielä paranee ja Venäjän liikekannallepano takkuilee vielä pahemmin – satojatuhanisia nuoria miehiä on viime viikkoina paennut Venäjältä - voi olla, että Putin siirretään syrjään.