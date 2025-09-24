Rikospaikka löysi Laukaan kiduttajakapteenin kauhujen talon ja maakellarin, jossa Ari Juhani Joki kidutti seksiorjaansa helmikuussa 2023. Myöhemmin alkukeväällä Joki leikkasi toiselta mieheltä peniksen irti kotinsa keittiössä.

Rikospaikka näyttää katsojille tänä iltana, millaiselta Joen vankityrmänä toiminut maakellari näyttää.

– Kammottava paikka, rikostoimittajat Pekka Lehtinen ja Tiia Palmén sanovat ohjelmassa.

Joki tuomittiin hovioikeudessa yhdeksän vuoden vankeuteen useista vakavista väkivaltarikoksista.

Hän oli myös etsinyt elinikäistä kidutusorjaa, jonka hän niin ikään olisi teljennyt kahleilla raajoista kiinni maakellariinsa. Joki laati yksityiskohtaisen suunnitelman uhrin surmaamisesta.

Poliisi ehti varoittaa viime hetkellä kyseistä ulkomaalaista miestä, eikä tämä koskaan saapunut Suomeen ja Joen luo. Joki otettiin kiinni ja vangittiin kesällä 2023.

"Äärimmäisen poikkeuksellinen tapaus"

MTV:n tietojen mukaan tutkinnan aikana kotietsinnän tehnyt keskusrikospoliisi (KRP) käytti tuolloin ruumiskoiriakin Joen tilalla sen varmistamiseksi, ettei tontille ole haudattu ruumiinosia. Mitään ei löytynyt eikä virallista henkirikosepäilyä missään vaiheessa ollut.

Joki työskenteli pitkään Puolustusvoimissa siviilitehtävissä. Sotilasarvoltaan hän oli kapteeni. Rikokset johtivat palkitun Joen potkuihin Puolustusvoimista ja hän menetti myös sotilasarvonsa.

MTV katsoo, että Rikospaikan poikkeukselliseen kuvamateriaalin hankintaan ja sen näyttämiseen yleisölle on erityisen painavat perusteet.

– Tämä kiduttajakapteenin tapaus on äärimmäisen poikkeuksellinen Suomen rikoshistoriassa, Lehtinen sanoo.

Ari Joki oli vuosikymmeniä harrastanut bdsm-toimintaa, jossa toinen osapuoli ottaa dominoivan roolin ja toinen osapuoli alistujan roolin. BDSM tarkoittaa sadomasokistisen seksin kirjoa, johon voi kuulua muun muassa sidontaa, alistamista ja kurittamista.

Tutustui uhriin BDSM-sivustolla

Oikeus katsoi tuomiossaan, että Joen toiminnassa ei ollut kyse vain sadomasokistisen seksin jäljittelystä, vaan rikoksista piirtyi kuva hänen sadistisesta motivaatiostaan. Hän teki uhreille sadistista väkivaltaa ja videoi tekojaan.

– Käsittämätön tapaus. Kukaan ei varmaan työpaikalla voinut käsittää, mitä hän touhuaa vapaa-aikanaan, Palmén sanoo ohjelmassa.

Joki laati uhreilleen etukäteen kirjallisia sopimuksia, jonka allekirjoittamalla he antoivat Joen tulkinnan mukaan suostumuksen törkeiden ruumiinvammojen tuottamiseen ja kehonmuokkaukseen. Oikeus oli toista mieltä: tällainen sopimus ei ole pätevä.

Alistaja Joki oli tutustunut ensimmäiseen uhriinsa miehille tarkoitetulla BDSM-sivustolla. Hän käytti nimimerkkiä Mr. Ari.

Maakellariin lattialle päiväkausiksi kahlitsemaansa uhriin Joki oli kohdistanut moninaista vakavaa ja raakaa väkivaltaa, myös seksuaalista.

Hän potki, pamputti ja talloi uhriaan, poltti tämän ihokarvoja, antoi sähköiskuja ja kiinnitti pyykkipoikia ympäri uhrin kehoa. Lisäksi hän työnsi uhrinsa sukupuolielimeen injektioneuloja, naruja ja pulloharjan.

Kun uhri lopulta pääsi irrottautumaan kahleista ja hälyttämään apua, hänet löydettiin paikannustietojen avulla ja paikallispoliisi otti Joen kiinni. Häntä ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa vangittu ja Joen toiminta jatkui.

Hakee valituslupaa

Kuukausi myöhemmin Joen tilalle saapui toinen mies, jolta Joki leikkasi yli neljä tuntia kestäneessä väkivaltaisessa operaatiossa peniksen irti kotikonstein. Uhri oli sidottuna tuoliin.

Kolmatta uhria, elinikäistä kidutusorjaa etsiessään Joki oli muun muassa kirjoittanut, ettei tämä poistuisi hänen asunnostaan elävänä vaan kuolisi mahdollisesti pitkäkestoisesti ja tuskallisesti.

Vaasan hovioikeus totesi päätöksessään, että Joki on viestit lähettäessään syyllistynyt törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmisteluun.

Oikeuden mukaan Joen sadistinen, pitkään jatkunut rikollinen toiminta on ollut erittäin suunnitelmallista ja siten poikennut arvioitavana olevien törkeiden rikosten tyyppitapauksista.

Asianomistajien mukaan teot aiheuttivat heille traumoja ja masennusta. Toiselle asianomistajalle syntyi lisäksi pysyvä fyysinen haitta.

Ari Joki on hakenut valituslupaa korkeimmasta oikeudesta.

Rikospaikka: Kiduttajakapteenin kauhujen talo MTV Katsomossa keskiviikkona klo 21 ja MTV3-kanavalla klo 22.35.