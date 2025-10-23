Juuri nyt Avaa

Perussuomalaiset puheenjohtaja Riikka Purra esitteli tammikuun loppupuolella puolueen ohjelmaa kevään alue- ja kuntavaaleihin .

Tofun myynnin kasvuun on voinut kenties vaikuttaa alkuvuodesta 2025 käyty keskustelu niin sanotusta tofupervoilusta.

Syksyllä 2024 kasviproteiinien myynti lähti uudelleen kasvuun, ja erityisesti alkuvuodesta 2025 kasviproteiinituotteita päätyi yhä useamman ostoskoriin.

Kasviproteiinien suosio kasvoi vuosina 2018–2021 yli 80 prosenttia, jonka jälkeen myynti kääntyi laskuun useamman vuoden ajaksi.

Lihaa korvaavien kasviproteiinituotteiden myynti on lähtenyt nousuun K-ruokakaupoissa usean vuoden laskun jälkeen, K-ryhmältä kerrotaan .

Kasviproteiinien myynti on sakannut viime vuosina. Nyt tilanteessa on kuitenkin havaittu muutos.

"Tofupervoilu" teki paluun – K-kaupoissa näkyy nyt selkeä proteiini-ilmiö

Perussuomalaiset vaati tuolloin, että kunnissa laitetaan "sekoilu seis". Puolue ei myöskään halunnut kouluihin "pervoilua".

– Perusasiat kunniaan peruskoulussa – valistusta, ei pervoilua, kasvava lapsi tarvitsee muutakin kuin tofua, ohjelmassa sanottiin avaamatta asiaa enempää.

Kasvua myös muissa kasviproteiineissa

Papu-, kikherne- ja linssisäilykkeiden myynti on noussut lähes 15 prosenttia ja kuivahyllyn soijaproteiinien 10 prosenttia. Kasvua on ollut myös kylmähyllystä myytävien lihaa korvaavien kasviproteiinien myynnissä yli 4 prosenttia.

– Kasviproteiinien lisäksi kasvua on nähty myös vihannesten ja hedelmien myynnissä. Taustalla voi vaikuttaa viime vuoden lopulla julkaistut uudet kansalliset ravitsemussuositukset, arvioi K-ryhmän tavarakaupan ja vastuullisuuden johtaja Harri Hovi tiedotteessa .

Kasvisten myynti kasvanut S-ryhmällä

Huomenta Suomessa keskusteltiin lokakuussa siitä, miten uudet ravitsemussuositukset ovat heijastuneet suomalaisten ostoskoreihin ja lautasille. S-ryhmän myyntipäällikkö Katarina Vikmanin mukaan tuoreiden vihannesten ja hedelmien myynnissä on nähty kovempaa kasvua kuin muissa elintarvikekategorioissa.