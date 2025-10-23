Tofun lisäksi monen muunkin kasviproteiinin myynti on kasvanut.
Papu-, kikherne- ja linssisäilykkeiden myynti on noussut lähes 15 prosenttia ja kuivahyllyn soijaproteiinien 10 prosenttia. Kasvua on ollut myös kylmähyllystä myytävien lihaa korvaavien kasviproteiinien myynnissä yli 4 prosenttia.
– Kasviproteiinien lisäksi kasvua on nähty myös vihannesten ja hedelmien myynnissä. Taustalla voi vaikuttaa viime vuoden lopulla julkaistut uudet kansalliset ravitsemussuositukset, arvioi K-ryhmän tavarakaupan ja vastuullisuuden johtaja Harri Hovi tiedotteessa.
Hovin mukaan myyntiä ovat voineet kasvattaa myös asiakkaita kiinnostavat uutuustuotteet.
Moni kuitenkin mieltää kasvikset kalliiksi tuoteryhmäksi, vaikka niiden hintarepertuaari on laaja. Helsingin yliopiston ravitsemustieteiden professori Maijaliisa Erkkola toivoisi, että kaupat ja joukkoruokalat tarjoaisivat kaikille mahdollisuuden saada omaan tulotasoon sopivia monipuolisia kasviksia.
– On totta, että suuremman tulotason omaavilla talouksilla kasvisten ja hedelmien osuus ostoskoreissa on hieman suurempi. Sitä varten meidän pitää koko ruokaympäristön toimijoiden pohtia, että miten kaikki pystyisivät tekemään terveyttä edistäviä valintoja.
