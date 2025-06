Uusi tieto paloittelumurhaajan kuolemasta: Raskaan rikostaustan miehet vangittiin murhasta

Kaksi miestä vangittiin epäiltynä Porin Lavialla tapahtuneesta murhasta.

Mediatietojen mukaan henkirikoksen uhri on paloittelumurhaaja Janne Hyvönen. Hyvönen kuoli Porin Lavian Teollisuustiellä sunnuntaina toukokuussa 25. toukokuuta 2025.

Viime lauantaina kaksi miestä vangittiin todennäköisin syin epäiltynä murhasta Porissa 24.–25. toukokuuta 2025. Miehillä on raskas rikostausta, sillä toinen on aikanaan tuomittu palkkamurhan yrityksestä ja toinen taas murhasta.

Asianajaja: Vangittu kiistää hänellä olevan tekemistä tapahtuneen kanssa

Palkkamurhan yrityksestä aiemmin aiemmin tuomitun miehen asianajaja Heikki Lampela kertoo MTV Uutisille, että mies kiistää syytökset.

– Hänellä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että joku henkilö on menehtynyt, Lampela kertoo päämiehensä kannan.

Murhasta tuomion istunut mies on kirjoilla Hyvösen seinänaapurina, ja mediatietojen mukaan myös palkkamurhan yrityksestä tuomittu mies on uhrin naapuri. Iltalehden silminnäkijätietojen mukaan asunnossa tapahtui räjähdys ja poliisi olisi noutanut asiaan liittyviä henkilöitä sairaalasta.

Vaitelias poliisi pyytänyt vihjeitä tapauksesta

Poliisi on aiemmin tiedottanut rikostutkinnasta, mutta on ollut vähäsanainen tapaukseen liittyen. Poliisi on kuitenkin pyytänyt asiaan liittyviä tietoja ja havaintoja joko Whatsappilla numeroon 0504117655 tai sähköpostilla vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Hyvönen on tuomittu vuonna 2002 tapahtuneesta murhasta. Hyvönen puukotti miehen hengiltä ja väitti myös syöneensä uhria.

Janne Hyvönen tuomittiin henkirikoksesta yhdessä Gladiaattorit tv-sarjasta tutun Virpi Buttin kanssa.

Nimensä sittemmin vaihtanut Butt kuoli vuonna 2021.

9:13 MTV:n Rikospaikassa käsiteltiin vuonna 2023 paloittelumurhaa, josta Hyvönen ja Virpi Butt tuomittiin.