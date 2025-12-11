Syyttäjä vaatii 43-vuotiaalle miehelle elinkautista vankeusrangaistusta paloittelumurhaajana tunnetun miehen murhasta Porissa.

43-vuotiasta miestä syytetään paloittelumurhaajana tunnetun Janne Hyvösen, 50, murhasta. Henkirikos tapahtui Porin Laviassa viime toukokuussa.

Syyttäjän mukaan 43-vuotias mies kohdisti Hyvösen erittäin raakaa ja julmaa väkivaltaa.

– Tekotapa on pitänyt sisällään kidutuksenomaisia ja nöyryyttäviä piirteitä. Miehellä on ollut sitkeä surmaamistarkoitus, syyttäjän haastehakemuksessa todetaan.

43-vuotias mies oli ajanut autolla tiellä istumassa tai kyykyssä olleen Hyvösen päälle miesten kotitalon edustalla. Hyvönen oli kaatunut maahan. Tämän jälkeen mies oli lyönyt Hyvöstä noin kahden kilon painoisella esineellä päähän.

Väkivalta jatkui Hyvösen asunnon pesutiloissa, jossa häntä lyötiin metalliputkella päähän. Hyvöstä lyötiin päähän useita kertoja.

Syyttäjä: Uhri riisuttu ja ja sytytetty palamaan

Syyttäjän mukaan Hyvönen on tekojen aikana riisuutunut tai hänet riisuttu alasti. Mies oli myös mattopuukolla tai muulla terävällä esineellä kirjoittanut Hyvösen selkään sanan "rotta" ja leikannut tältä hiuksia.

Lopuksi mies sytytti vielä elossa olleen Hyvösen palavalla nesteellä palamaan. Mies poistui asunnosta jättäen pahoin loukkaantuneen Hyvösen pesutiloihin. Hyvönen löydettiin kuolleena asunnostaan seuraavan päivän iltana.

Syyttäjän mukaan Hyvönen kuoli palovammoihin. Hänen kehostaan oli palanut 70 prosenttia II ja III asteen palovammoilla.

43-vuotias mies on kiistänyt syytteen murhasta.

Murhan lisäksi jutussa syytetään toista miestä rikostekijän suojelemisesta. Mies oli kertonut hätäkeskukseen soittamassa puhelussa, että Hyvösen vammat olisivat syntyneet grillatessa. Lisäksi hän oli väittänyt tapahtumapaikalla ensihoitajille ja poliiseille, että olisi nähnyt Hyvösen elossa väkivaltaa seuranneen päivän aamuna.

Lisäksi mies oli hävittänyt Hyvösen omaisuutta polttamalla. Mies oli vapautunut hiljattain elinkautisesta vankeudesta.

Paloittelumurhasta tuomittu Janne Hyvönen oikeudessa vuonna 2003.All Over Press

Murhajutun käsittely alkoi Satakunnan käräjäoikeudessa Porissa torstaina. Syyttäjä vaatii miehelle elinkautista rangaistusta murhasta.

Oikeus antaa tuomion myöhemmin.

Hyvönen on tuomittu vuonna 2002 tapahtuneesta murhasta. Hyvönen puukotti miehen hengiltä ja väitti myös syöneensä uhria.

Hänet tuomittiin henkirikoksesta yhdessä Gladiaattorit tv-sarjasta tutun Virpi Buttin kanssa. Nimensä sittemmin vaihtanut Butt kuoli vuonna 2021.