Levillä on 15 000 ihmistä: "Varmasti Ihkun jonossa aika monelle tulee tartuntoja ja ne leviävät ympäri Suomea"

Visit Levillä toimitusjohtaja Yrjötapani Kivisaari arvioi MTV Uutisille, että Levillä on tällä hetkellä noin 15 000 ihmistä.

– Varauskanta on käytännössä täynnä. Selkeästi kotimaanmatkailu on nyt purkanut patoutunutta matkustustarvetta. Ulkoilu on täällä se, mitä tänne tullaan tekemään, Yrjötapio Kivisaari sanoo.