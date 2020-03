Baariyrittäjä Leviltä kertoo, miksi baarit eivät menneet kiinni heti, kun koronaviruksen leviämisestä kerrottiin: "Odotimme ohjeistusta ja lopulta se ohjeistus oli, että päättäkää itse"

Matkaajien välinpitämättömyys koronavirusepidemiaa kohtaan Levin laskettelukeskuksessa on ollut viime päivinä suuri puheenaihe ja keskustelua on herännyt myös siitä, miksi laskettelukeskuksia ja niiden yhteydessä olevia ravintoloita ei suljettu heti, kun pääministeri Sanna Marin tiedotti kokoontumiskiellosta.

− Tilanne on muuttunut todella nopeasti, eivätkä yrittäjät vielä viime viikolla tienneet, mitä tehdä. Odotimme ohjeistusta ja lopulta se ohjeistus oli, että päättäkää itse. Ja näillä viikoilla tehdään kolmasosa koko vuoden liikevaihdosta, Kallankari huomauttaa.

”Ihmiset eivät ymmärrä, ettei tällaisen läpi ole eletty”

− Meillä menee sen verran hyvin, ettei tarvitse ottaa hirveästi lisää lainaa, vaikka ovet pistettiin kiinni. Mutta etenkin noilla isommilla yrityksillä, jotka työllistävät paljon ihmisiä, on tosi vaikeaa, Kallankari selittää.

− Täällä monella on sellainen työtapa, että yhdessä vuodenajassa tehdään ihan hirveästi töitä ja isoilla yrityksillä on paljon sellaisia työntekijöitä. Yritysten on vaikeaa sanoa heille, että työtä ei olekaan. Ei ole varaa pitää ovia kiinni.