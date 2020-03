Kommentti: After ski -bileiden aika ei ole keskellä koronakriisiä – miksi valtion johto ei jyrähdä, jotta Lapin hiihtokeskukset sulkisivat ovensa heti?

– Lapista palaavilla lomalaisilla on tavattu kaksi tartuntaketjua, joissa tartunta on tapahtunut hiihtokeskuksessa, ministeri sanoi nimeämättä kuitenkaan keskuksia, joissa tartunnat ovat tapahtuneet.

Luvassa jättimäiset tappiot

Se on fakta: Lapin hiihtokeskusten tappiot ovat suuret. Edessä on vaikeita aikoja, mutta tilanne on sama on monella muullakin alalla.