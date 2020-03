Kommentti: Putingin laittaminen kiinni keskellä kuuminta sesonkia on kuin vetäisi töpselin irti hengityskoneesta – luovuttaminen ei kuitenkaan kuulu lappilaisyrittäjän mielenmaisemaan

Työskenneltyäni nuorena miehenä suksikaupassa Äkäslompolossa, näin mistä lappilainen yrittäjä ja sesonkityöläiset on tehty.

”Kuinka kauan tässä vielä pitää odotella talvisesonkia? Tuleekohan sitä ollenkaan? Onkohan joulunakin vielä harmaata? Peruvatko brititkin tulonsa? Onko venäläisturisteilla enää intoa? Talvi on varmaan peruttu! Laitetaanko sittenkin näihin suksiin suoraan jo punaiset tarjouslaput?”

Sesonkiyrittäjän arki on yhtä hampaiden kiristelyä siihen asti, kunnes kelit loksahtavat kohdilleen ja turistit saapuvat.

Lappilaisyrittäjä ei kuitenkaan luovuta

Hiihtokeskuksessa aikaikkuna turvata toimeentulo on äärimmäisen pieni. Jos turistit kaikkoavat sesonkina, se on maailmanloppu. Se on kuin vetäisi hengityskoneesta töpselin irti.