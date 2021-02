K-kauppa Levillä joutui karanteeniin elintärkeän sesongin kynnyksellä – kriisi vältettiin täpärästi: "Kauppa on minulle kuin kolmas lapsi"

LevinPoron kauppiaana reilut kaksi vuotta toimineen Birgitta Mahlbergin mukaan kaikki on tapahtunut niin nopeasti, ettei tuntemuksia oikein vielä osaa sanallistaa tai edes hallita.

– Tieto karanteenista oli niin lamauttava ja pysäyttävä, ettei sitä pysty edes sanoin kuvailemaan. Olen kahden lapsen yksinhuoltajaäiti ja kauppa on minulle kuin kolmas lapsi.

Mahlberg on haastatteluhetkellä matkalla koronatestaukseen – nyt toistamiseen. Yrittäjän epätoivon tunne puskee läpi kohisevan hands-free -puhelun.

– Ei minulla oikein pysy vieläkään tunteet hallinnassa siitä, että mille se tuntuu. Se on ihan kauhea paikka. Päällimmäisenä ajattelen, että nyt teen konkurssin, enkä tule selviämään tästä ikinä, Mahlberg summasi karanteenitiedon jälkeisiä tunnelmiaan.

Korvaavaa henkilökuntaa löytyi ympäri Lappia

LevinPoro-kauppa saadaan Mahlbergin mukaan avattua keskiviikkona aamuyhdeksältä. Pakettipaveluita on jälleen tarjolla vasta 7. maaliskuuta, mutta muutoin kauppa palvelee täydellä teholla.

Vaikka hankala tilanne on kääntynyt parempaan päin, joutuu kauppias edelleen sulattelemaan kriisitilannetta.

– Tämä on vieläkin luja paikka ja pääkopassa on paljon työstettävää, että pystyn antamaan kauppani ventovieraiden käsiin. Mutta pääasia on, että saadaan kauppa auki, Mahlberg toteaa helpottuneena.