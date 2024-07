Paatunut petosmies siirtyi Euroopasta Suomeen – miljoonien huijausvyyhdin uhriksi joutui myös Gigantti

Rikospaikka: Rakkauspetokset ja muu petosrikollisuus – millainen on sarjahuijarin profiili?

Miljoonaluokan sopimuksia

Mies oli huijannut kahta henkilöä luulemaan, että he ovat saamassa töitä Dubaista ja saanut heidät kummatkin maksamaan satoja euroja olemattomia hakemuskuluja.

Oikeus: Kelvottomia yrityksiä törkeiksi teoiksi

– Tuotteita ei siis olisi luovutettu, ellei rahaa olisi maksettu asianomistajayhtiön tilille ensin. Näin toimitaan vakiintuneesti. Tekijöillä ei ole ollut vaadittua rahaa. [Mies] on myös ymmärtänyt, että satoja tuhansia euroja maksavia toimituksia ei suoriteta hänelle ilman, että hän suorittaa vähintäänkin merkittäviä ennakkomaksuja. Tähän nähden käräjäoikeus katsoo, että suunnitellussa petoksessa on ollut sellainen perustavaa laatua oleva puute, että syytteessä kuvattu törkeän petoksen yritys on tässä muodossa katsottava kelvottomaksi yritykseksi, tuomiossa todetaan.