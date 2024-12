Petostelija höynäytti hyväuskoisia: Rakennutti paritaloja huijatuilla tarvikkeilla ja ilmaisella työllä

Petoksissa harjaantunut mies rakennutti paritaloja huijaamillaan rakennustarvikkeilla ja työvoimalla.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut petoksissa harjaantuneen miehen ehdottomaan vankeuteen tämän rakennettua paritaloja huijaamillaan rakennustarvikkeilla.

Rikokset tapahtuivat vuosina 2022–2023 pääasiassa Pirkanmaalla. Vuonna 1981 syntynyt mies oli perustanut kolmen nuoremman miehen henkilötiedoilla yrityksiä, joiden nimissä tehtaili tilauksia jos jonkinlaisista rakennustarvikkeista.

Ilman aikomustakaan maksamisesta hän oli tilannut muun muassa lvi- ja kattotarvikkeita, keittiökalusteita, kodinkoneita, erilaisia työkaluja, lämpöpumppuja, kiukaita, ovia, ikkunoita, paneeleita, laattoja, parkettia ja maaleja.

Kokonaisuudessaan erilaisia hankintoja oli tehty syyttäjän mukaan ainakin lähes 350 000 eurolla. Osa tuotteista saatiin palautettua myyjille.

Mies käytti petoksella hankittuja tarvikkeita rakentaessaan yhdessä 1960-luvulla syntyneen miehen kanssa kahta paritaloa Hämeenlinnassa.

Paritalot oli valmistumisen jälkeen tarkoitus myydä eteenpäin, mikä olisi tietänyt merkittävää voittoa, olivathan vääryydellä hankitut rakennustarvikkeet rakentajille "ilmaisia". Toisesta paritalosta oli ulkopuoli valmis, mutta sisätyöt jääneet kesken. Toisessa taas oli valmiina perustukset.

Hyväksikäytti nuorukaisten työtoiveita

Kolme 2000-luvulla syntynyttä nuorta miestä tuomittiin rekisterimerkintärikoksista, sillä he olivat antaneet henkilötietojaan huijauksissa käytettyjen yritysten perustamiseen. He saivat tuomion, koska he tiesivät, että heidät merkitään yrityksissä vastuuasemaan, vaikka tosiasiassa heidän oli tarkoitus työskennellä lähinnä työntekijänä.

Oikeus katsoi, että myös nämä miehet olivat tulleet tahollaan petkutetuiksi.

– [Rikoksen päätekijä] on käyttänyt tilanteessa hyväkseen kokemattomien, elämäntilanteensa tai terveydentilansa puolesta heikossa asemassa olevien nuorten miesten hyväuskoisuutta ja toivetta päästä kiinni elämänsyrjään työllistymällä rakennustöihin, tuomiossa todetaan.

Kaksi miestä sai päiväsakkoja, kolmannen kohdalla tämän aiempi tuomio katsottiin riittäväksi seuraamukseksi teosta.

Kymmeniä tuhansia maksettavaa

Petosmies tuomittiin kaikkiaan seitsemästä törkeästä petoksesta, kahdesta törkeästä kirjanpitorikoksesta, 20 petoksesta ja kahdesta rekisterimerkintärikoksesta 1 vuoden 11 kuukauden ehdottomaan vankeuteen. Tuomiota alensi miehen aiempi tuomio, jonka yhteydessä asia olisi voitu ratkaista.

Mies määrättiin menettämään valtiolle lähes 62 500 euron rikoshyödyn ja hänet määrättiin liiketoimintakieltoon.

– [Miehen] menettely on kokonaisuutena arvioiden velkojien, sopimuskumppaneiden, julkisen talouden taikka terveen ja toimivan taloudellisen kilpailun kannalta äärimmäisen vahingollista ja syö vakavalla luotettavuutta rakennusalan toimijoihin, käräjäoikeus perusteli.

Paritaloja rakennuttanut rikoskumppani tuomittiin törkeästä rahanpesusta 1 vuoden 8 kuukauden ehdolliseen vankeuteen. Hänet tuomittiin lisäksi menettämään valtiolle noin 70 000 euron rikoshyöty.

Petostelija ja rahanpesijä määrättiin menettämään yhteisvastuullisesti runsaat 23 000 euroa rikoshyötyä. Lisäksi kaksikko määrättiin korvaamaan huijatuille kymmeniä tuhansia euroja.

