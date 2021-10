Cannonball MC:n joulukinkkutempauksen likaisen työn hoiti käskystä petoksia tehtaillut päihdeongelmainen

Huijasivat väärien yritystietojen avulla

Huijareilla kävi parempi tuuri toisen suuren alan yrityksen kanssa, jolta he onnistuivat tilaamaan lähes 16 000 eurolla lihatuotteita.

Yli 100 000 eurolla tietotekniikkaa

– Näkemyksemme mukaan [mies] on tunnustamisellaan edistänyt rikostensa selvittämistä, mikä voidaan ottaa lieventävänä seikkana huomioon.

Tarvitsi rahaa päihdeongelmansa rahoittamiseen

– [Pääsyytetyllä] on tekoaikana ollut vaikea päihdeongelma, minkä vuoksi hän on tarvinnut rahaa päihdekäytön rahoittamiseen. [Hän] ei ole itsenäisesti suunnitellut rikoksia, vaan on toiminut hänelle annettujen ohjeiden ja tietojen mukaisesti.