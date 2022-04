Nimeään vaihteleva sarjahuijari livahti vankilasta ja pakeni öky-Audilla Italiaan – tällainen on Kulosaaren kidnappauksesta vangittu

Helsingin Kulosaaren kaupunginosassa tapahtuneesta 9-vuotiaan lapsen kidnappauksesta vangittu mies on pitkän linjan rikoksenuusija, joka on huijannut niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiäkin erilaisin kertomuksin ja tarinoin. Mies on vaihtanut nimensä lukuisia kertoja, minkä lisäksi hän teki rikoksia keskityin henkilöllisyyksin.