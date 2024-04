Tinder-huijari Jimi Kortelahti oli häikäilemätön petostehtailija – tavoitteena makea elämä keinolla millä hyvänsä

– Kun asianomistajaa puhutettiin, lähti selviämään isompi vyyhti. Nainen oli kertonut joutuneensa hyväksikäytön ja petosten uhriksi. Hän ilmoitti myös, ettei itsekään tiedä, mitä kaikkea hänen tiedoillaan on tehty, Kortelahti-jutun tutkinnanjohtajana toiminut rikoskomisario Kari Martikainen kertoo Rikospaikan haastattelussa.

– Hän kertoi tavanneensa miellyttävän miehen ja sopineensa treffit jo samalle päivälle. Mies antoi vaikutelman, että on hyvin varakas ja näytti puhelimesta auton sekä talon kuvia. Hän kertoi pelanneensa uhkapelejä ja tienanneensa niillä sievoisia summia. Ja että rahaa on mennyt, mutta on sitä paljon jäljelläkin, Martikainen kertoo.