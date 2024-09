Petosmies rakennutti "ilmaisilla" tarvikkeilla paritaloja Hämeenlinnassa – hyödynsi hyväuskoisten toivetta töistä

Hyväksikäytti nuorukaisten työtoiveita

Kolme 2000-luvulla syntynyttä nuorta miestä tuomittiin rekisterimerkintärikoksista, sillä he olivat antaneet henkilötietojaan huijauksissa käytettyjen yritysten perustamiseen. He saivat tuomion, koska he tiesivät, että heidät merkitään yrityksissä vastuuasemaan, vaikka tosiasiassa heidän oli tarkoitus työskennellä lähinnä työntekijänä.