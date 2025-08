Poliisi: Tyhjältäkin tililtä voidaan viedä kymppitonneja – turkulaismies huijasi uhreiltaan jättisumman

Epäiltynä on 30-vuotias turkulainen mies.

Lounais-Suomen poliisilaitos on selvittänyt Turussa tehdyn tietoverkkoavusteisten törkeiden maksuvälinepetosten sarjan. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet talven ja kevään 2024 aikana.

Rikoskokonaisuuden esitutkinta on nyt valmistunut ja asia etenee seuraavaksi syyttäjälle syyteharkintaan. Rikosten uhrit ovat eri puolilla Suomea asuvia yksityishenkilöitä, sattumalta yksikään uhreista ei asu Lounais-Suomessa, poliisi kertoo tiedotteessaan.

Kokonaisuuteen sisältyy 13 eri tapausta, joissa uhrien tileihin tai maksukortteihin oli päästy käsiksi tietoverkkoja hyväksikäyttäen tehdyn kalastelun avulla. Tekoihin on huhtikuussa 2025 vangittu rikoksista epäiltynä noin 30-vuotias turkulainen mies ja hän on edelleen vangittuna.

Vangitun miehen epäillään kirjautuneen uhrien verkkopankkeihin ja käyttäneen luvatta uhrien maksuvälineitä erilaisissa maksutapahtumissa. Uhrien pankkitunnuksia oli käytetty osassa tapauksia luottojen hakemiseen ennen tilivarojen siirtoa ja niillä oli tehty myös ostoksia verkkokaupasta.

Yli 130 000 euroa

Varoja, joilla rikoksissa tehtiin siirtoja tai maksuja, on ollut yhteensä yli 130 000 euroa. Pankit ja poliisi on saanut palautettua osan varoista rikosten uhreille, mutta kateisiin on jäänyt noin 65 000 euroa. Maksuvälineiden oikeudettomia käyttöjä on tutkittu törkeinä maksuvälinepetoksina niiden tekotapaan liittyvän erityisen suunnitelmallisuuden perusteella.

Rikoksissa uhrit on saatu erehdytettyä asiallisia verkkosivuja jäljitteleville sivustoille erilaisissa tilanteissa uhreille toimitettujen linkkien kautta.

Osassa tapauksia kyse on ollut sähköpostista, joka on vaikuttanut tulevan pankilta. Osassa tapauksia linkki on toimitettu Facebook Marketplace myynti-ilmoitukseen liittyvän messenger -keskustelun yhteydessä. Näissä tapauksissa ostajana esiintynyt henkilö on tarjoutunut uhriksi joutuneelle myyjälle kuriiripalvelua ja lähettänyt tähän liittyen linkin maksun vastaanottamiseksi. Linkistä on auennut verkkosivu, joka on vaikuttanut tunnetun yhtiön asianmukaiselta sivulta.

Todellisuudessa kyse on kuitenkin ollut niin sanotusta kalastelusivusta, joka on kerännyt uhrin sinne kirjaamat tiedot maksuvälineistä edelleen väärinkäytettäväksi. Tietojenkalastelun ammattimaisuudesta kertoo se, että osa uhreista ei jälkikäteen ole osannut sanoa missä yhteydessä ovat maksuvälineiden tiedot menettäneet.

Sosiaalisen median kanavissa kaikki ei ole miltä näyttää

Poliisi haluaa muistuttaa ihmisiä, että kaikkiin linkin kautta tapahtuviin vahvaa tunnistautumista edellyttäviin tilanteisiin tulee suhtautua erittäin suurella varauksella. Asiassa ei voi olla huoleton, vaikka omalla tilillä ei edes olisi rahaa. Pankkitunnuksilla pystyy hakemaan ja saamaan tilille luottoja hyvin nopeasti ja siten ”tyhjältäkin” tililtä voidaan saada vietyä jopa kymmeniä tuhansia euroja.

Erityisesti sosiaalisen median kanavissa kaikki ei ole miltä näyttää ja keskustelukumppani ei välttämättä ole se henkilö, joka väittää olevansa. Kaupanteossa ja muussa kanssakäymisessä tämä on syytä pitää mielessä.

– Mikäli epäilet millä tahansa tavalla luovuttaneesi pankkitunnuksesi tai maksukorttisi tiedot ulkopuoliselle, tai huomaat rikokseksi epäilemiäsi tilitapahtumia, niin ilmoita siitä välittömästi omaan pankkiisi", muistuttaa tutkinnanjohtaja rikoskomisario Valtteri Kemppi Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Välitön yhteydenotto pankkiin on ensisijaisen tärkeää, jotta rikosten tekeminen saadaan keskeytettyä ja rikoksella vietyjä rahoja olisi mahdollista saada takaisin. Pankkiin tehdyn yhteydenoton jälkeen voi asiassa tehdä rikosilmoituksen poliisin verkkosivujen kautta tai asioimalla poliisiasemalla.