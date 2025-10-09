Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Anderssonin mukaan alan näkymät näyttävät nyt todella hyviltä.

Valkoisesta talosta odotetaan perjantaiaamuksi virallista vahvistusta uutistoimisto Reutersin tiedolle siitä, että Suomesta tilataan 11 jäänmurtajaa Yhdysvaltojen rannikkovartiostolle.

Murtajista neljä rakennettaisiin Suomessa, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) vahvisti.

Tilauksen toteutuminen olisi yli viiden miljardin euron arvoinen ja loisi tuhansia työpaikkoja eri puolille Suomea.

Telakkateollisuudesta kommentoidaan tilannetta vielä varovaisesti, koska varmuutta kaupoista ei vielä ole.

– Meriteollisuudessa toki nyt jäädään odottelemaan, millaisia uutisia sieltä (Yhdysvalloista) lopulta saadaan. Yleisesti ottaen tämä Ice Pact-yhteistyösopimus ja seuraavat edistysaskeleet ovat todella positiivisia suomalaiselle meriteollisuudelle. Näkymät näyttävät todella hyvältä tällä hetkellä, kertoo Meriteollisuus ry:n toimitusjohtaja Elina Andersson.

Riittääkö voima telakoilla?

Asiantuntija-arvioissa on pohdittu aiemmin, että Yhdysvaltojen murtajatilaus voisi käsittää aluksi vain pari laivaa.

Nämä arviot ollaan nyt ylittämässä.

Onko Suomen telakoilla kykyä ja työvoimaa tarttua näihin uusiin, todennäköisiin tilauksiin?

– Varmasti valmiutta Suomesta löytyy ja kiinnostusta myös näihin projekteihin, Andersson sanoo.

Jo yhdellä jäänmurtajalla on suuri työllisyysvaikutus.

– Yli tuhannesta henkilötyövuodesta puhutaan yhtä murtajaa kohti, Andersson sanoo.

Aiemmin murtajia on rakennettu erityisesti Helsingin ja Rauman telakoilla, mutta alihankintaverkostojen kautta työllisyysvaikutukset ulottuvat näillä näkymin koko Suomeen.