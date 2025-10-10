Suomen pääministeri Petteri Orpo tapasi presidentti Trumpin ensimmäistä kertaa.

Suomen pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi ensimmäistä tapaamistaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kanssa Suomen suurlähetystössä Washingtonissa.

– Erittäin iso asia oli marssia ovesta sisälle, ja se presidentti Trump, joka siellä oli vastassa yllätti sillä, kuinka huomioiva hän oli.

Pääministerin osallistumista perusteltiin sillä, että presidentti Stubb oli häntä matkalle pyytänyt sekä aihelistalla olevilla kauppapoliittisilla asioilla.

Pääministeri Orpon osallistumista Washingtonin-matkalle perusteltiin osittain aihelistalla olleilla kauppapoliittisilla asioilla. Orpon mukaan Trump-tapaamisessa ei lopulta päästy keskustelemaan kauppapolitiikasta.Lehtikuva

Orpon mukaan kaupan suuruus on alkuun parin miljardin kokoluokkaa Suomessa rakennettavan nejän jäänmurtajien osalta.

– Suomalaista osaamista myydään vielä vuosikausia, Orpo sanoo

Uutistoimisto Reuters kertoi torstaina nimettömän virkamieslähteen pohjalta, että kaupan arvo yhteensä yhdestätoista jäänmurtajasta olisi arviolta noin 6,1 miljardia dollaria (5,2 miljardia euroa). Seitsemän niistä valmistetaan Yhdysvalloissa.

Diili lähentää suhteita

Jäänmurtajadiilin on kerrottu tuovan Suomeen jopa 10 000 henkilötyövuotta. Rahallisen arvon lisäksi Suomen ja Yhdysvaltojen suhteet lähenevät entisestään.

– Tämä sopimus tarkoittaa Suomeen paljon työpaikkoja ja työpaikat toivoa. Suomen tilanne on ollut vaikea Venäjän hyökkäyssodan takia, talous on kärsinyt, Orpo kertoi Trumpille.

Trump kertoi mediatilaisuudessa suomalaistoimittajille, että puolustaisi Suomea Venäjän hyökätessä.

– Puolustaisin, Suomi on Naton jäsenmaa ja ovat hyviä ihmisiä, Trump vastasi toimittajille.

Trump ei kuitenkaan pidä Venäjän mahdollista hyökkäystä todennäköisenä.