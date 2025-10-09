Tasavallan presidentti Alexander Stubb ja pääministeri Petteri Orpo tapaavat myöhään tänään torstaina Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Valkoisessa talossa.

Presidenttien tapaaminen Valkoisen talon ovella nähtiin suorassa lähetyksessä MTV:n Kymmenen uutisissa.

AFP / Lehtikuva

0:45

Presidenttien perässä Valkoiseen taloon astui Suomen esikunta, joukossa myös pääministeri Petteri Orpo.

Donald Trumpin, Alexander Stubbin ja Orpon tapaaminen on monella tapaa historiallinen, eikä vähiten siksi, että sen aikana on tarkoitus viimeistellä valtaisa sopimus jäänmurtajien myynnistä Yhdysvaltoihin.

– Tämä sopimus tarkoittaa Suomeen paljon työpaikkoja ja työpaikat toivoa. Suomen tilanne on ollut vaikea Venäjän hyökkäyssodan takia, talous on kärsinyt, Orpo kertoi Trumpille.

– Rajanne on siis kiinni, sieltä tuotiin venäläisiä, Trump kysyi.

– Rajan yli tuotiin pakolaisia, Orpo selitti Yhdysvaltain presidentille.

Trump kyseli Venäjän rajasta paljon lisääkin, johon Stubb kenties rauhoitellen vastasi, ettei raja ole ollut suoranaisesti levoton toisen maailmansodan jälkeen.

Suomalaistoimittajat kysyivät kuitenkin myöhemmin Trumpilta, puolustaako Yhdysvallat Suomea, jos Venäjä hyökkää.

– Ehdottomasti, tarmokkaasti. Mutta en usko siihen, en pidä sitä todennäköisenä.

Trumpilta kysyttiin myös, aikooko Yhdysvallat vetää joukkojaan pois Euroopasta, koska Euroopan pitäisi ottaa enemmän vastuuta omasta turvallisuudestaan. Trumpin mukaan ei, mutta joukkoja saatetaan liikutella ympäriinsä.

Katso tästä koko suora lähetys:

2:46

"Me tarvitsemme näitä murtajia"

Yli viiden miljardin euron arvoiseen sopimukseen kuuluu neljän jäänmurtajan valmistaminen Suomessa Yhdysvaltoihin sekä seitsemän jäänmurtajan valmistaminen Yhdysvalloissa suomalaisella tietotaidolla. Sekä Trump että Stubb ylistivät sopimusta omalta osaltaan.

– Muilla mailla on enemmän jäänmurtajia kuin meillä, joten ostamme maailman parhaita jäänmurtajia. Kukaan ei tee niitä niin kuin suomalaiset.

– Meillä on paljon alueita puolustettavana, ja siksi me tarvitsemme näitä murtajia, Trump perusteli suomalaisille kehuen maata muutenkin monipuolisesti.

Stubb kehui myös Trumpin "uskomatonta työtä" viimeisen vuorokauden aikana rauhan saamiseksi Lähi-itään Israelin ja palestiinalaisen Hamasin välille.

– Mielestäni tämä on historiallinen sopimus. Tätä on diplomatia parhaimmillaan.

Nobel Trumpille?

Trumpilta kysyttiin tilaisuudessa jälleen myös mahdollisuuksistaan voittaa Nobelin rauhanpalkinto. Hän vastasi kertailemalla seitsemää tai kahdeksaa sotaa, jotka hän on sanojensa mukaan onnistunut ratkaisemaan toisen presidenttikautensa alun aikana. Hän myös korosti, ettei hän haluaisi voittaa palkintoa itsensä takia, vaan keskeyttääkseen konfliktit, joissa kuolee ihmisiä.

Tapaamisen asialistalla on myös Ukrainan sodan tilanne. Stubbilta kysyttiin, aikooko hän esittää ensi vuonna Trumpia Nobelin voittajaksi. Stubb käänsi katseet Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyiin sekä Jordanian kuninkaaseen – heidän suosituksensa tulisi vaikuttaa Nobel-komitean mielipiteeseen.