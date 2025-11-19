Tuoreen ravintolabarometrin tulokset yllättävät myönteisyydellään: alan tilanteesta huolimatta ammattilaiset kokevat työstään ylpeyttä. Taloudellinen kannattavuus on silti edelleen monen ravintolan haaste.
Keskiviikkona 19.11. julkaistiin ravintolabarometri, jossa selvitettiin alan ammattilaisten tuntoja ja kokemuksia viime vuosina vaikeuksissa olleella toimialalla.
Kyselytutkimuksessa mukana olleen Wihuri Metro -tukun toimialajohtaja Jukka Heinäsen mukaan ravintola-alaa käsitellään julkisuudessa usein negatiivisessa valossa. Ravintolabarometri kuitenkin osoitti alalta löytyvän rutkasti positiivisia puolia.
– Ravintola-alalla arvostetaan omaa työtä ja ammattitaitoa erittäin paljon. Myös työyhteisön merkitys työhyvinvoinnille nousee kyselyssä erittäin voimakkaasti, Heinänen totesi Huomenta Suomessa.
Hyvä yhteishenki ja merkityksellinen työ
Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestön Maran toimitusjohtaja Timo Lapin mukaan jopa 80 prosenttia vastaajista pitää työpaikan yhteishenkeä ja työnantajaa hyvänä.