Vanhusten ja vammaisten palveluilta puuttuu suojavarusteita – kansanedustaja pelkää epidemian pian jylläävän riskiryhmissä: "Suojainten puute on tikittävä aikapommi"

– Sote-kentän toimijoilta tullut viesti on vakava ja selkeä: suojavarusteista on kaikkialla huutava pula. Huoltovarmuuskeskuksen toimituksia ei ole juuri saapunut kuntiin. Vanhus- ja vammaispalveluissa ei ole edes tietoa, milloin huoltovarmuuskeskuksen suojavarustetoimitukset saapuvat. Tilanne kuormittaa ja huolestuttaa palvelun järjestäjiä, hoitajia ja hoitoa tarvitsevia, Sarkomaa muotoilee tiedotteessaan.

"Suojainten puute on tikittävä aikapommi"

– On suuri riski, että koronaepidemia karkaa jylläämään riskiryhmien joukossa. Huoli epidemian laajaan leviämiseen on suojainpulan takia erityisesti vanhusten ja vammaisten palveluissa suuri. Tämä on kaikin tavoin estettävä. Esimerkiksi kotihoidossa yksi hoitaja käy saman päivän aikana usean ihmisen kotona. Suojainten puute on tikittävä aikapommi, joka on ripein toimin purettava, Sarkomaa korostaa tiedotteessaan.