Pääkaupunkiseudun johtajilta tiukkaa kritiikkiä hallituksen esitykselle matkailusta: "STM ei ole ottanut todellisuutta huomioon"

Matkustaminen ja sen rajoitukset ovat tällä hetkellä hallituksen pöydällä, ja sosiaali- ja terveysministeriö on valmistellut esityksen terveysturvallisuudesta Suomen rajoilla.

– Terveysturvallisuuden varmistaminen rajoilla on tärkeää, mutta lentoliikenteen ja matkustuksen elpymistä ei pidä kohtuuttomasti vaikeuttaa, Viljanen sanoo.

"Suomi kulkee vastavirtaan"

Viljasen mukaan rokotukset etenevät ja viimeistään syksyllä ollaan tilanteessa, jossa suurin osa väestöstä on rokotettu. Hänen mukaansa Suomen avautuminen matkailulle on kuitenkin menossa väärään suuntaan.

– Olemme tilanteessa, jossa Euroopan maat elvyttävät matkustusta, mutta samaan aikaan Suomi on päinvastaisesti kiristämässä maahantulon ehtoja.

– Hallituksen esityksessä matkustuksesta on tehty liian vaikeaa, siis vaikeampaa kuin nykyisin. Siksi Suomi ei avautuisi Euroopan tahdissa ja esitys on matkailulle vahingollinen. Matkailu työllistää Suomessa 140 000 ihmistä ja on monille alueille, kuten pääkaupunkiseudulle ja Lapille, aivan elintärkeää.