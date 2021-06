Suomen varovainen suunnitelma matkailun avaamisesta kerää laajaa kritiikkiä –"Riskeeraamme Suomen aseman lentoliikenteen solmukohtana"

"Suomen linja ei voi olla poikkeava"

Suomen linja ei voi niiden mukaan olla poikkeava muista EU-maista. EU:ssa on sovittu vihreästä todistuksesta, jonka periaatteita myös Suomen pitäisi niiden mielestä seurata.

Jos matkustaja on liikkeellä negatiivisella ennakkotestituloksella, hän joutuisi käymään uudessa testissä Suomessa kolmen vuorokauden kuluttua.

"Kaupunkien resurssit kuormittuvat kohtuuttomasti"

Finavia, Finnair ja muut keskeiset tahot arvostelevat sitä, että matkustaminen ei olisi vapaata edes niistä maista, joissa pandemiatilanne on hyvä ja ilmaantuvuusluku alle 75.

– Rokotekattavuuden kasvaessa on odotettavissa yhä useamman maan pääseminen tähän kategoriaan kesän kuluessa, yhteisessä tiedotteessa todetaan.

Rajoille on niiden mukaan odotettavissa ongelmia, kun terveystodistuksia ei tarkasteta lähtömaassa vaan maahan tultaessa.

Suomen kapasiteetti tehdä luotettavampina pidettyjä PCR-testejä on noin 30 000 näytettä vuorokaudessa. Lisäksi antigeenitestauskapasiteettia on noin 5 000 näytettä vuorokaudessa.

Heikkeneekö Helsinki-Vantaan asema kansainvälisenä solmukohtana

Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki sanoi asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa, että Suomen ja Helsinki-Vantaan asema on vaarassa suosittuna eurooppalaisena vaihtokenttänä, jos ehdotus tulee voimaan.

– Monet eri kentät kilpailevat Helsinki-Vantaata vastaan. Jos emme tässä kilpailussa pärjää, Suomen yhteydet tulevat pysyvästi heikkenemään, ja se koskee koko Suomen saavutettavuutta ja sillä on todella suuri vaikutus Suomen kilpailukykyyn.

Helsinki-Vantaa on Mäen mukaan Suomen käyntikortti maailmalle.

– Suomella on erinomainen maine siitä, kuinka asioita hoidetaan. Nyt esillä oleva malli on tämän kanssa aika lailla ristiriidassa. Tämän kommunikointi kansainvälisesti on todella hankalaa. Tämäntyyppisellä mallilla riskeeraamme aidosti Suomen aseman lentoliikenteen solmukohtana.