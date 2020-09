Asettavatko matkailurajoitukset koronatestauksen koetukselle? Ylilääkäri povaa ruuhkaa: "Kyllä se paljon työtä vaatii"

Muutoksia kolmessa vaiheessa

Hallituksen suunnitelman mukaan matkustaminen Suomeen on vastaisuudessa sallittua maista, joissa koronaviruksen ilmaantuvuus on enintään 25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti edellisen kahden viikon aikana. Aiemmin raja on ollut 8–10 tapausta.

– Jo 20 000 koronatestin tavoite päivässä on haaste, nythän testauksen maksimikapasiteetti on noin 14 000–16 000 päivässä. Nyt kun tavoitteeksi on asetettu 30 000 testiä päivässä, se on vielä suurempi haaste, Pietilä sanoo.