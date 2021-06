Matkailuala pelkää turismia suitsivaa maahantulomallia: "Jos tämä menee läpi, olemme pitkälle syksyyn vaikeuksissa"

Jos todistusta mistään näistä ei ole, henkilön pitää käydä koronatestissä heti Suomeen saavuttuaan sekä 3–5 vuorokauden kuluttua. Jos ennakkotesti on tehty ennen Suomeen saapumista, toisessa koronatestissä tulee käydä 3–5 vuorokauden kuluessa.

"Vaikeuttaa Suomeen tulemista"

Scandic Hotels Suomen toimitusjohtaja Aki Käyhkö sanoo, että huolestuttavinta laissa on se, että se vaikeuttaa Suomeen tulemista ja tekee lähtemisen kynnyksen korkeaksi turismin näkökulmasta.

– Käytännössä se, mitä olemme lakiluonnoksesta nähneet, niin vaikuttaa siltä, että se poikkeaa Euroopan neuvoston suosituksesta, mitä Suomi on ollut yhdessä tekemässä Euroopan neuvoston kanssa, Käyhkö sanoo.

Käyhkön mukaan yksi suurimmista ongelmista on karanteeni, jollaiseksi lähikontaktien välttämissuositus voidaan tulkita.

– Tämä kaikki tekee sen, etteivät turistit halua lähteä epävarmana aikana epävarmaan maahan. Euroopassa on muitakin vaihtoehtoja.

Käyhkön mielestä lakiesitys toimii matkailualaa vastaan. Suomi on hoitanut koronaviruksen erittäin hyvin ja se tunnistetaan maailmalla. Toteutuessaan lakiesitys voisi vaikeuttaa turistien houkuttelua Suomeen.

Ruotsissa "Tervetuloa vaan" -asenne

Käyhkön mukaan muissa Pohjoismaissa tilanne on hoidettu paremmin.

– Juuri olin viikko sitten työmatkalla Ruotsissa, eikä kukaan kysynyt Finnairia lukuun ottamatta paperin paperia. ”Tervetuloa vaan”, oli asenne. Se toki vaihtelee eri Pohjoismaiden välillä. Norjalla on tiukempi linja, mutta sielläkin on hyvin selkeät askelmerkit siitä, miten Norjaa avataan. Tanskalla on myös selvä suunnitelma.