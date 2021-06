Vapaavuorelta täystyrmäys rajamallille: Johtaisi täydelliseen kaaokseen – katso pysäyttävä animaatio satamasta

TURVALLISUUSMALLIN ONGELMAKOHDAT: Helsingin pormestari, Espoon ja Vantaan kaupunginjohtajat sekä Finnarin, Finavian toimitusjohtajat nostivat tänään tiedotustilaisuudessa esiin ongelmakohtia, joita he näkevät STM:n tuoreessa turvallisuusmallissa. Kaksi negatiivista testitulosta ja karanteenisuositus Matkailuala on jo aiemmin tuonut esiin koronatestitulosten ja karanteeniohjeistuksen tuoman problematiikan.



Jos matkailija saapuu Suomeen negatiivisen koronatestituloksen kanssa, hänen on oltava karanteenissa siihen asti, että Suomessa otettu koronatestitulos on niin ikään negatiivinen.



Toinen testi on tehtävä 72–120 tunnin sisällä rangaistuksen uhalla.



Käytäntö tekee lyhyiden matkojen tekemisestä Suomeen mahdottomia.



Lue myös: Visit Finland tyrmää lakiesityksen maahantulon ehdoista: "Tämä on matkailun este" Ilmaantuvuusluvun vajavainen huomioiminen STM:n lakiluonnoksesta puuttuu Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mukaan kokonaan vapaa matkustus maista, joissa pandemiatilanne on hyvä, eli ilmaantuvuusluku on alle 75.



Kaikki EU-jäsenmaat ovat sitoutuneet unionin ulkorajoja koskevan vapaan matkustuksen osalta, Suomi ei.



Lue myös: Kansallinen rokotustodistus ei vielä helpota matkailua, arvioi Tjäreborg Pullonkaulat lentoasemilla ja satamissa Esityksen mukaan terveystodistusta ei tarkasteta matkailijan lähtömaassa. Sen sijaan todistus näytetään kohdemaahaan saapuessa ja sitä pyydettäessä.



– Ilman sähköistä ennakkorekisteröitymistä on hyvin monimutkaista selvittää, kuka edes on maahan saapunut tai miten häneen saisi jälkikäteen yhteyden, Helsingin pormestari Jan Vapaavuori toteaa.



Maahantuloa helpottaisi myös käytäntö, jossa Suomi vaatisi ennakollisen negatiivisen testituloksen vain ulkomaalaisilta. Tällä hetkellä testitulos vaaditaan kaikilta matkustajilta.



Tämänhetkinen käytäntö aiheuttaa ruuhkia lentoasemien ja satamien terminaaleissa ja voivat myös kuormittaa kaupunkien terveydenhuollon resursseja.



– Helsingin satamat ovat yksi kriittisimpiä maahantulon väyliä. Helsingin satama oli ennen koronaepidemiaa Euroopan vilkkain ja yksi maailman vilkkaimmista matkustajasatamista, Vapaavuori muistuttaa.



Toimijoiden yhteinen näkemys on, että lentoyhtiöt velvoitetaan tarkastamaan koronatodistukset lähtömaassa ennen koneeseen astumista. Tämä on linjaus muissa EU-maissa.



Katso yllä olevalta animaatiolta, millaisia pullonkauloja hallituksen esitysluonnos voi aiheuttaa! Suomi-kuvan rappeutuminen Helsinki-Vantaan lentoasema on Suomen käyntikortti maailmalle, muistuttaa lentoasemayhtiö Finavian toimitusjohtaja Kimmo Mäki.



Lentoasemilla tehtävät terveystarkastukset aiheuttamat ruuhkat ja niiden aiheuttama tartuntariski vaikuttavat Mäen mukaan heikentävästi asiakaskokemukseen.



– Ne vaikuttavat siihen kuvaan, mikä matkailijoille jää Suomesta ja asioiden sujuvuudesta maassamme, Mäki perustelee. Lue myös: Voiko rokottamattoman lapsen ottaa mukaan ulkomaille? THL:n vastaa syksyn matkasta haaveileville Haitalliset työllisyys- ja talousvaikutukset Vapaavuoren mukaan matkailun terveysturvallinen avaaminen on keskeisessä roolissa siinä, miten Suomi tulee kokonaisuudessaan elpymään koronakriisistä.



Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljasen mukaan matkailu työllistää Suomessa 140 000 työntekijää ja ala tuottaa kolme (3) prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta.



Helsinki-Vantaan lentokenttäympäristössä työskentelee Viljasen mukaan 40 000 työntekijää ja se on Suomen toiseksi suurin yritysalue.



– Matkailu on monille maakunnille, kuten Lapille, Uudellemaalle ja Ahvenanmaalle, elintärkeä, Viljanen huomauttaa.



EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen sekä SAK:n puheenjohtaja Jarkko Elorannan mukaan Suomi uhkaa jäädä lähtötelineisiin samalla, kun muut EU-maat kiihdyttävät talouskasvua kohti.



– Nyt on kuljettava yhtä jalkaa Euroopan kanssa matkailun rajoitusten purussa, jotta ihmiset pääsevät töihin ja työttömyyden aiheuttamia taloudellisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja voidaan torjua, Eloranta kiteyttää.

2:15 Visit Finland tyrmää lakiesityksen – katso johtaja Kristiina Hietasaaren haastattelu videolta!