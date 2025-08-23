Rajuja iho-oireita: Maria Niskanen sairastui Thaimaassa outoon tautiin – joutui Suomessa sairaalaeristykseen

2:12imgMaria Niskanen sai Thaimaasta kesällä mystisen taudin, jonka jäljiltä hän ei ole vieläkään täysin kunnossa.
Thaimaassa kesälomalla olleen Maria Niskasen kotiinpaluu sai yllätyskäänteen, kun hän joutui sairaalaan pari päivää kotiutumisen jälkeen.

Thaimassa lomaillut Maria Niskanen alkoi paluulennolla ihmetellä tuntunutta kutinaa säärissä.

– En yhdistänyt sitä sairauteen, sillä lentokoneessa on normaalia, että nilkat turpoavat ja paikat kutisevat, Niskanen kertoo Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Seuraavana päivänä hän huomasi näppylät ihossaan. Sen jälkeen tulivat vatsaoireet, nokkosrokko ja rintakivut. Juuri paineen tunne rinnassa sai Niskasen ottamaan yhteyttä sairaalaan.

– Siinä kohtaa oli kuume noussut 39 asteeseen. Päädyin Tyksiin eristyshuoneeseen.

VJ Maria eksoottiset tauditMaria Niskanen sairaalassa.Maria Niskasen kotialbumi

Niskanen oli lopulta sairaalassa viikon, josta osan eristyksissä. Taudin lopullinen syy jäi hänelle mysteeriksi.

Niskanen on jälkikäteen miettinyt, olisiko kyseessä sittenkin voinut olla denguekuume, johon moni oireista täsmäsi. 

Vaikka kokemus säikäytti, ei hän aio jättää Thaimaan matkoja väliin jatkossakaan – ensi kesälle on jo uusi reissu suunnitteilla.

Katso yllä olevalta videolta Marian haastattelu!

9:19imgMehiläisen sisätautien erikoislääkäri Kati Marttinen on hoitanut muun muassa denguekuumetta, malariaa ja kuumetauti chikungunyaa.

