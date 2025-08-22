Lentokoneiden ikkunattomat ikkunapaikat ärsyttävät – matkustajat vaativat miljoonakorvauksia

Delta Air Linesin ja United Airlinesin matkustajat nostivat kanteen, kun maksetulla ikkunapaikalla ei ollutkaan ikkunaa.

Yhdysvaltalaislentoyhtiöt Delta Air Lines ja United Airlines haastettiin oikeuteen, kun matkustajien paikat eivät olleetkaan sitä, mitä luvattiin, kertoo New York Post.

Matkustajat väittivät maksaneensa lisämaksua ikkunapaikoista, mutta joutuneet istumaan tyhjää seinää vastapäätä.

Ryhmäkanne nostettiin Unitedia vastaan San Franciscon liittovaltion tuomioistuimessa ja Deltaa vastaan New Yorkin Brooklynin liittovaltion tuomioistuimessa. Kanteessa vaaditaan miljoonien dollarien korvauksia yli miljoonalle matkustajalle kummassakin lentoyhtiössä.

Delta Air Lines on maailman toisiksi suurin lentoyhtiö, ja United Airlines on kolmannella sijalla.

Näin oikeusjuttua perustellaan

Valituksissa todetaan, että joissakin Boeing 737-, Boeing 757- ja Airbus A321 -koneissa on istuimia, joissa normaalisti olisi ikkunat, mutta joissa niitä ei ole ilmastointikanavien, sähköjohtojen tai muiden komponenttien sijoittelun vuoksi.

Matkustajat kertoivat, että Delta ja United eivät merkitse näitä paikkoja varausprosessin aikana, toisin kuin kilpailijat, kuten Alaska Airlines ja American Airlines, vaikka "ikkunapaikoista" veloitetaan kymmeniä tai joskus jopa satoja dollareita enemmän kuin tavallisesta paikasta.

Oikeusjutuissa todetaan, että ihmiset ostavat ikkunapaikkoja useista syistä, kuten lentopelon tai matkapahoinvoinnin vuoksi, lasten viihdyttämiseksi, ylimääräisen valon saamiseksi tai maisemien katselemiseksi.

– Jos kanteessa mukana olleet olisivat tienneet, että heidän varaamansa paikat olivat ikkunattomia, he eivät olisi valinneet niitä – saati maksaneet niistä ylimääräistä, Unitedin valituksessa todettiin.

Delta-valituksessa todettiin samankaltaisia asioita.

Kumpikaan lentoyhtiö ei vastannut New York Postin haastattelupyyntöihin.

Joillekin matkustajille rahat palautettiin

Lentoyhtiöiden veloittamat lisämaksut muun muassa istumapaikoista, matkatavaroista, ja palveluista, kuten lounge-tiloista, tuovat lisätuloja lentoyhtiöille, ja auttavat pitämään perushintoja alhaisempina.

United Airlinesia koskevassa oikeusjutussa mukana oleva asianajaja Aviva Copaken sanoo Unitedin palauttaneen rahat "ikkunapaikan" varanneille matkustajille kahdella lennolla, mutta kolmannella ei.

"Yritys valehteli"

Matkustajat voivat toki käyttää SeatGurun kaltaisia verkkosivustoja löytääkseen tiettyjen paikkojen hyvät ja huonot puolet, mukaan lukien ikkunattomat paikat, mutta tämä ei asianajajan mukaan riitä.

Carter Greenbaum, asianajaja, jonka toimisto nosti molemmat kanteet, sanoi, että mahdollisuus löytää tietoa kolmansien osapuolten verkkosivustoilta ei oikeuta Delta Air Linesin ja United Airlinesin toimintaa.

– Yritys ei voi esittää myymiään tuotteita väärin ja sitten vedota kolmansien osapuolten arvosteluihin väittäen, että asiakkaan olisi pitänyt tietää, että yritys valehteli, Greenbaum sanoi sähköpostitse New York Postille.

Ikkunaton ikkunapaikka on jo muodostunut meemiksi

Halpalentoyhtiö Ryanairin lennoilla moni matkustaja tietää pahamaineisen paikan 11A, joka sijaitsee ikkunapaikalla, mutta ikkunaa ei paikalla todellisuudessa ole. Ryanair vitsailee asiasta tyylille ominaisella tavallaan Tiktokissa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Ryanair kuitenkin ilmoittaa asiasta jo paikkavarausta tehdessä.

