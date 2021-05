Risteilyalukset seilaavat kesällä kotimaan vesiä Hankoon ja Kotkaan – listoilla myös muita kaupunkeja: "Olemme olleet luovia"

Tällä hetkellä tilanne näyttää vielä karulta laivaliikenteen osalta. Matkustajaliikenne katosi suurelta osin jo viime vuonna ja alalla on käyty läpi yt-neuvotteluja.

"Olemme olleet luovia"

Hätä keinot keksii ja tilanne on pakottanut laivayhtiöt kehittämään toimintaansa.

– Olemme olleet luovia ja lanseeranneet uusia kotimaan kohteita. Meillä on tulossa risteilyjä Helsingistä Hankoon, Kotkaan, Turkuun ja Maarianhaminaan. Kotimaan kohteet näyttävät olevan niitä, joihin tähdätään aika painokkaasti tänä kesänä, Takolander sanoo.

– Pidämme kaikkia mahdollisuuksia listalla, mutta Kemiin ei nyt tänä vuonna lähdetä. Mutta kaikkia vaihtoehtoja on katsottu. Esimerkiksi Vaasaa ja Kokkolaa.

Matkoja tarjotaan myös Ruotsin Visbyhyn ja Ystadiin

– Olemme avaamassa reittejä Tallinnaan, mutta ilman maihinnousua. Matkoja on myös Ahvenanmaalle ja Ruotsin Visbyhyn ja Ystadiin. Emme usko että maiden välinen matkustus vielä avautuisi heinäkuussa ja siksi suunnittelemme kotimaan reittejä, sanoo Tallink Siljan toimitusjohtaja Margus Schults.

Hankoon pääsee pian päiväristeilylle

– Mukana on ollut muutamia kymmeniä matkustajia, joilla on ollut mahdollisuus matkustaa näiden rajoitusten puitteissa, Toikka-Severi lisää.

– Olemme lisänneet valikoimaamme päiväristeilyt Hankoon. Kysyntä on ollut kohtuullisen vilkasta ja olemme avanneet risteilyjä kesäkuun lisäksi myös heinäkuulle, Toikka-Severi kertoo.

– Ihmisillä on selkeästi tarve tavata toisiaan ja perheitään ja viettää ihan tavallista elämää. On patoutunutta matkustustarvetta ja yhdessäolon tarvetta. Jos laivalla on muutama sata ihmistä, siellä voi pitää vaikka 20 metrin turvavälit, hän lisää.