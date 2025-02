Miten hiihtolomareissun jaksaa ajaa virkeänä? Pohdi tarkkaan, toimitko näin: "Missään tapauksessa en suosittele"

Varmimmin nukahtamiselta välttyy ja perille pääsee turvallisesti hyvällä suunnittelulla ja olemalla rehellinen sekä itselleen että matkustajille.

Kysymys: Miten pysyä ratin takana hereillä hiihtolomamatkalla?

Vastaus: Hiihtoloma lähestyy ja moni perhe suuntaakin ensi viikonloppuna Etelä-Suomesta pohjoisen hiihtokeskuksiin. Tuollainen tuhannen kilometrin – tai vähän pidempikin – ajorupeama käy ihan työstä jokaiselle, joten esitetty kysymys on oikeinkin aiheellinen.

Vain hyvin levänneenä rattiin

Olennaista on, että rattiin hypätään hyvin levänneenä.

Missään tapauksessa en suosittele sitä, että rankan työviikon ja -päivän jälkeen lähdetään ajamaan yötä myöten Lappiin saakka. Näin toimien kuljettajalla menee joka tapauksessa ensimmäinen päivä perillä ihan hukkaan hänen elpyessään yöllisestä ajorupeamasta – miksei siis käyttäisi kyseistä päivää sitten matkantekoon. Eikä kokonaisesta auton ratissa valvotusta yöstä välttämättä edes toivu yhdessä päivässä, vaan sen aiheuttama väsymys saattaa painaa useampina loman alkupäivinä.

Jos matkaan haluaa lähteä jo perjantaina, kannattaa ensimmäiselle illalle ottaa kohtuullinen, esimerkiksi noin 300 kilometrin mittainen, ajomatka, joka helpottaa olennaisesti seuraavan päivän ajosuoritetta. Jos taas matkalla ei halua majoittua, lähtisin liikkeelle vasta lauantaiaamuna, hyvin levätyn yön jälkeen.

Riittävästi taukoja

Matkalla on olennaista pitää taukoja riittävän usein. Monta lyhyttä taukoa on parempi vaihtoehto kuin yksi pitkä. Mikäli käytettävissä on useampia kuljettajia, kannattaa myös kuljettajaa vaihtaa säännöllisesti.

Tauolla ei aina tarvitse mennä liikenneasemalle tai muuhun kahvipaikkaan, vaan jo lyhyt reipas happihyppely levähdysalueella tai vastaavalla, auton läheisyydessä, piristää kummasti. Kun matkan aikana tulee tarvetta poiketa syömään, on kuljettajavuorossa olevan – tai siihen pikapuoliin joutuvan – syytä muistaa syödä maltilla. On huomattavasti parempi vaihtoehto syödä useita kertoja vähän ja kevyesti kuin vetää kerralla ison lautasellisen rasvaisia ranskaperunoita lautasen kokoisella lehtipihvillä peitettynä.

Väsymyksen tunnistaminen ja tunnustaminen

Ajon aikana auton lämpötila kannattaa pitää mieluummin hieman viileänä kuin kuumana. Raikas, viileähkö ilma pitää kuljettajan virkeämpänä.

Tärkeää on myös se, että jos kuljettaja havaitsee itsessään väsymisen merkkejä, tulisi hänen omatoimisesti pitää tauko tai ehdottaa kuljettajan vaihtoa. Väsymyksen myöntäminen on monelle rattimiehelle kuitenkin erityisen vaikeaa – siksi onkin tärkeää, että myös matkustajat seuraavat kuljettajan olemusta ja toimintaa sekä komentavat tämän tarvittaessa tauolle.

Tyypillisiä väsymyksen tunnusmerkkejä, joiden pitäisi saada hälytyskellot soimaan, ovat muun muassa haukottelu; silmien siristely; hiuksien harominen sekä polviin, reisiin tai rattiin rummuttaminen. Väsynyt kuljettaja unohtaa myös usein vaihtaa kaukovaloilta lähivaloille auton tullessa vastaan. Nukahtamisen rajoilla ajavan kuljettajan auto ajautuu herkästi pientareelle tai kohti keskiviivaa ja kuljettaja saattaa tämän johdosta säpsähdellä ja tehdä kulmikkaita, korjaavia ohjausliikkeitä.

Myös hiihtolomalta, pitkä matkan takaa, kotiin palattaessa on tärkeää, että rattiin hypätään hyvin nukutun yön – ei rinteessä tai hiihtoladulla vietetyn päivän – jälkeen.

