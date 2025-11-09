Hyundain virolaistähti Ott Tänak on ilmoittanut jäävänsä tauolle MM-rallin parista kuluvan kauden jälkeen.

Vuoden 2019 maailmanmestari lopettaa täysaikaisen kuskin tehtävät toistaiseksi kuluvan kauden jälkeen viettääkseen enemmän aikaa perheensä kanssa.

– Uskomaton matka rallin MM-sarjassa ja monet unohtumattomat kaudet korkeimmalla tasolla ovat johtaneet päätökseeni pitää taukoa täysipäiväisestä rallin ajamisesta. Päätös ei ollut helppo, mutta nyt tuntuu olevan oikea hetki pysähtyä, pohtia asioita ja omistaa enemmän aikaa perheelleni ja kotielämälle Virossa, Tänak kirjoittaa.

Tänak ei kuitenkaan aio suoranaisesti jäädä eläkkeelle.

– Nämä eivät ole viimeiset hyvästit ralliautoilulle. Tämä on yksinkertaisesti tilaisuus resetoida, ladata akkuja ja keskittyä uudelleen. Rakastan lajia yhä syvästi ja olen varma, että jatkan sen parissa tavalla tai toisella. Nyt on vain aika hidastaa vauhtia, hengähtää ja nauttia elämän rauhallisemmista teistä. Nähdään jossain matkan varrella!