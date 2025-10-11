Hyundain Ott Tänak ei tavoittele kuskipaikkaa Toyotalla ensi kaudeksi. Virolaiskuski kertoi Dirtfish -sivustolla, että ei aio pyrkiä Kalle Rovanperän jättämälle kuskipaikalle.
Toyotalla vielä tämän kauden ajava Kalle Rovanperä kertoi lopettavansa uransa rallin MM-sarjasssa. Nyt huomion keskipisteenä on se, kuka mahdollisesti ottaa Rovanperän paikan.
Tiimissä mestaruuden vuonna 2019 voittanut Tänak ei usko, että hän palaa Toyotan kisakuskiksi.
– Jos katsot suurta kuvaa ja näet Toyotan kuskipaletin, niin ei ole tarvetta katsoa muualta (kuskeja). Uskon, että se on täysin selvää, miten kisakuskipaletti muodostuu, Tänak sanoi.
– He ovat erittäin hyvässä tilanteessa ja en näe, että aiheesta tulisi keskustelua, Tänak päätti.
Tänakin oletus Dirtfishin mukaan on se, että WRC2-luokan mestari Oliver Solberg nostetaan mukaan Toyotan kisakuskiksi. Solberg voitti tiimissä tämän kauden Viron MM-rallin.