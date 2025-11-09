Kalle Rovanperän mahdollisuudet rallin maailmanmestaruudesta ottivat osumaa kauden viimeistä edellisessä osakilpailussa Japanissa. MTV Urheilun asiantuntijat Jari Ketomaa ja Teemu Suninen tiivistävät, minkälaisten sattumien varassa Rovanperän mestaruussaumat lepäävät kauden päätöskisassa Saudi-Arabiassa.
Sebastien Ogier ja Elfyn Evans kasvattivat Japanin MM-rallissa välimatkaansa Rovanperään. Toyotan suomalaistähti on sarjassa kolmantena, peräti 24 pisteen päässä ykkössijaa pitävästä Evansista.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Rovanperän mahdollisuudet kolmanteen maailmanmestaruuteen eivät suinkaan ole hänen omissa käsissään.
– Mahdollisuudet ovat yhä olemassa, mutta se vaatii epäonnea muilta. Vaikka kuinka varovasti Ogier ja Evans ajaisivat kisan, niin sieltä tulee takuu varmasti sen verran pisteitä, että he päätyvät Rovanperän edelle, vaikka Kalle tekisi kaikkensa, Ketomaa toteaa.
Kuljettajien MM-pistetilanne:
1. Elfyn Evans, Toyota – 272 pistettä 2. Sebastien Ogier, Toyota – 269 pistettä 3. Kalle Rovanperä, Toyota – 248 pistettä 4. Ott Tänak, Hyundai – 213 pistettä 5. Thierry Neuville, Hyundai – 166 pistettä
Ogierin ja Evansin epäonni ei kuitenkaan riittäisi yksinään takaamaan Rovanperän sensaatiomaista nousua MM-taulukon huipulle, muistuttaa Suninen. Muiden kuskien on nimittäin pystyttävä tarjoamaan myös Rovanperälle apuja.
Juttu jatkuu videon alla.
1:04Kalle Rovanperä harmitteli sateisen Power stagen jälkeen: "Vaikea viikonloppu"
Katse kohdistuukin Hyundain Adrien Fourmaux'n, Thierry Neuvillen ja Ott Tänakin suuntaan. Eikä tilannetta helpota se, ettei Hyundai ollut Saudi-Arabian kandidaattikilpailussa mukana toukokuussa.
– Uusi ralli on aina mahdollisuus tässä asemassa Hyundaille, mutta Rovanperä tulee tarvitsemaan Hyundai-kuljettajia, Suninen painottaa.
– Jos Kalle voittaa, hän tarvitsee sinne lisäksi muutaman Hyundain väliin viemään Evansilta ja Ogierilta pisteitä pois. Se olisi se mestaruuden mahdollistaja tässä kohtaa.
MTV Urheilun asiantuntijat ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, kuka rallin maailmanmestaruuden lopulta vie – eikä tuo kuski valitettavasti ole nimeltään Kalle Rovanperä.
Katso ylälaidan videolta, kumpaa kuljettajaa Jari Ketomaa ja Teemu Suninen povaavat Ogierin ja Evansin väliltä vuoden 2025 rallin maailmanmestariksi.
3:26Saudi-Arabian MM-rallin yllä kysymysmerkkejä – näin uusi ja arvaamaton loppuhuipennus vaikuttaa mestaruustaistoon
