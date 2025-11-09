MTV Urheilun asiantuntijat: Tässä on tuleva maailmanmestari – Kalle Rovanperällä enää hyvin ohuet menestyssaumat Saudi-Arabian MM-rallissa.

MTV Urheilun asiantuntijat: Tässä on tuleva maailmanmestari – Kalle Rovanperällä enää hyvin ohuet menestyssaumat Saudi-Arabian MM-rallissa.

– Mahdollisuudet ovat yhä olemassa, mutta se vaatii epäonnea muilta. Vaikka kuinka varovasti Ogier ja Evans ajaisivat kisan, niin sieltä tulee takuu varmasti sen verran pisteitä, että he päätyvät Rovanperän edelle, vaikka Kalle tekisi kaikkensa, Ketomaa toteaa.

Ogierin ja Evansin epäonni ei kuitenkaan riittäisi yksinään takaamaan Rovanperän sensaatiomaista nousua MM-taulukon huipulle, muistuttaa Suninen. Muiden kuskien on nimittäin pystyttävä tarjoamaan myös Rovanperälle apuja.

– Jos Kalle voittaa, hän tarvitsee sinne lisäksi muutaman Hyundain väliin viemään Evansilta ja Ogierilta pisteitä pois. Se olisi se mestaruuden mahdollistaja tässä kohtaa.