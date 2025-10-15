Kalle Rovanperä pudotti viime viikolla suuren uutispommin, kun hän ilmoitti ralliuransa MM-sarjassa päättyvän tähän kauteen. Toyotan suomalaislahjakkuus ei kuitenkaan sulje ovea mahdollisen paluun suhteen.

Rovanperä suuntaa ensi kaudeksi Japanin Super Formula -sarjaan, joka käynnistyy huhtikuun alussa. Hänen tavoitteenaan on ajaa kaudella 2027 F2-sarjassa, josta kuljettajat haalivat pääsyä F1:een.

25-vuotiaalla Rovanperällä on sitä ennen vielä kolme osakilpailua jäljellä rallin MM-sarjassa. Mestaruudesta taisteleva Rovanperä ei kuitenkaan kiistä, että ne jäisivät hänen koko uransa viimeisiksi ralleiksi.

Jätätkö porttia yhtään auki, että voisit jonain päivänä jopa palata tänne rallin maailmaan?

– No joo, totta kai, Rovanperä vastaa MTV Urheilulle.

– Eihän se tällä hetkellä ole suunnitelmissa, vaan yritämme tehdä homman niin hyvin että siellä on hommaa. Se on tietenkin se tavoite, minkä takia sitä lähdetään tekemään tosissaan. Sen takia muutos tehtiin myös näin aikaisin, että siellä pystyisi oikeasti pärjäämään ja siirtymään sille puolelle täysin.

Rovanperä kuulostaa jopa yllättävän luottavaiselta siihen, ettei hänen ralliuransa ole tämän kauden jälkeen täysin kuopattu.

– Onhan minulla kuitenkin vielä 15 vuotta siihen, että olen saman ikäinen kuin vaikka Sebi (Sebastien Ogier). Kyllä mä luulen, että mut täälläkin vielä nähdään. Ei pysty sanomaan, ettenkö koskaan tulisi takaisin, Rovanperä lisää.

Mikä tulee olemaan Kalle Rovanperän suurin haaste, kun hän loikkaa ralliautosta formula-auton rattiin? Kuuntele koko haastattelu ylälaidan videolta.

Rallin MM-sarjan kauden kolmanneksi viimeinen osakilpailu ajetaan torstaista sunnuntaihin Keski-Euroopassa.

Rovanperällä on vielä saumat uransa kolmanteen maailmanmestaruuteen, mutta se vaatii todellisia huippuonnistumisia. Ogier johtaa suomalaista tallikaveriaan 21 pisteellä, ja myös Elfyn Evans on MM-pisteissä edellä.

Keski-Euroopan jälkeen kauden viimeiset osakilpailut ajetaan Japanissa ja Saudi-Arabiassa marraskuussa.