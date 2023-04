Ota kuninkaallistiedot haltuun – tässä on kaikki, mitä kuningas Charlesin kruunajaisista pitää tietää

Kuningas Charlesin kruunajaiset järjestetään Lontoon Westminster Abbeyssa lauantaina 6. toukokuuta. Kyseessä on ensimmäinen kerta 70 vuoteen, kun Isossa-Britanniassa kruunataan uusi monarkki: edellisen kerran kruunun sai päähänsä Charlesin äiti kuningatar Elisabet vuoden 1953 kesäkuussa. Samassa tilaisuudessa Charlesin kanssa kruunataan hänen puolisonsa kuningatar Camilla.

Kruunajaisten järjestelyt käynnistyivät toden teolla kuningatar Elisabetin hautajaisten jälkeen. Elisabet menehtyi 8. syyskuuta 96-vuotiaana, ja Charlesista tuli tuolloin välittömästi kuningas. Pian, kahdeksan kuukautta rakastetun kuningatar Elisabetin kuoleman jälkeen Isossa-Britanniassa alkaa toden teolla uusi aika.

Samalla tehdään monella tapaa historiaa: Charlesin historiallisen pitkä, 70 vuotta kestänyt odotus päättyy, ja 74-vuotias Charles tulee olemaan vanhin Isossa-Britanniassa kruunattu monarkki.

Keräsimme kokoon tärkeimmät asiat, jotka kruunajaisista tällä hetkellä tiedetään.

Milloin?

Charles ja Camilla kulkevat lauantaina 6. toukokuuta Buckinghamin palatsista Westminster Abbeyyn kuuden hevosen vetämällä Diamond Jubilee State Coach -vaunulla, joka on ollut käytössä vuodesta 2014 alkaen.

Kruunajaisseremonia alkaa kello 11 paikallista aikaa, eli kello 13 Suomen aikaa. Tilaisuus striimataan suorana ja Lontoon kuninkaalliset puistot täyttyvät jättinäytöistä, joista kruunajaisia voi seurata. Lisäksi massat kokoontuvat luultavasti seuraamaan tapahtumaa myös pubeihin ympäri maan: kruunajaisten kunniaksi pubit, baarit ja yökerhot ovat auki Isossa-Britanniassa kaksi tuntia pidempään.

Westminster Abbey -kirkko on ollut historian saatossa brittikuninkaallisille hyvinkin merkittävä paikka. Edellisen kerran maailman katse suuntasi kirkkoon 18. syyskuuta 2022, kun kuningatar Elisabetin hautajaiset järjestettiin Westminster Abbeyssa.

Kesällä 1953 kuningatar Elisabet itsekin sai kruununsa Westminster Abbeyssa – kuten 38 monarkkia häntä ennen. Westminster Abbeysta tuli brittikuninkaallisten kruunajaiskirkko vuonna 1066 ja Charles tulee siis olemaan 40. monarkki, joka kruunataan siellä.

Ketkä tilaisuuteen osallistuvat?

Kruunajaisiin on kutsuttu noin 2000 vierasta, mikä on noin neljäsosa kuningatar Elisabetin kruunajaisten vierasmäärästä. Pitkään on jo uutisoitu Charlesin haluavan "modernisoida sekä yksinkertaistaa" kruunajaisia. Tilaisuus tulee olemaan myös merkittävästi lyhyempi, kuin kuningatar Elisabetin aikana.

Forbesin mukaan kutsuvieraiden joukkoon kuuluu kuninkaallisen perheen jäseniä, ulkomaisia valtionpäämiehiä sekä arvohenkilöitä ympäri maailman, brittipoliitikkoja sekä 850 hyväntekeväisyystyöstään tunnettua henkilöä.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden ei tule osallistumaan kruunajaisiin. Yhdysvaltoja edustaa tilaisuudessa presidentin vaimo, ensimmäinen nainen Jill Biden. Presidentti Bidenin päätös on kiivastuttanut brittiläisten konservatiivipoliitikkojen keskuudessa, mutta toisaalta päätös on jatkumo aiemmalle linjalle, sillä yksikään istuva Yhdysvaltojen presidentti ei ole koskaan osallistunut kruunajaisiin.

Keskiviikkona 12. huhtikuuta tasavallan presidentin kanslia vahvisti MTV Uutisille, että presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio osallistuvat Charlesin kruunajaisiin Lontoossa.

Yksi kruunajaisten kuumimmasta perunasta on ollut kysymys siitä, osallistuuko Charlesin nuorempi, kuninkaallisen elämänsä taakseen jättänyt poika prinssi Harry vaimonsa herttuatar Meghanin tilaisuuteen, joka on eittämättä yksi yli 70 vuotta kruunua odottaneen Charlesin elämän merkittävimmistä hetkistä. Keskiviikkona 12. huhtikuuta Buckinghamin palatsi vahvisti, että Harry tulee osallistumaan kruunajaisiin, mutta Meghan jää parin lasten kanssa perheen kotiin Kaliforniaan.

Mitä kruunajaisissa tapahtuu?

Charles saa Westminster Abbeyssa päähänsä kuuluisan, yli 360 vuotta vanhan Pyhän Edvardin kruunun. Viisi kiloa painava kruunu on korkeudeltaan kruunu on 30 senttiä ja se on tehty 22 karaatin kullasta ja 444 jalo- ja puolijalokivestä.

Camilla kruunataan sen sijaan kuningatar Maryn kruunulla, jossa on kullalla vuorattu hopeakehys, 2 2000 timanttia, mukaan lukien kuningatar Elisabetin kuuluisat timantit Cullinan III, IV sekä V.

Lisäksi kruunajaisissa Camilla saa käteensä kiistanalaisen norsunluusta tehdyn valtikan, mikä on herättänyt keskustelua. Muun muassa Charlesin vanhempi poika prinssi William. Esimerkiksi The Guardian on uutisoinut Williamin kampanjoineen hovin seinien sisäpuolella sen puolesta, että kaikki norsunluiset esineet täytyisi poistaa ja hävittää kuninkaallisten kokoelmista. William vastustaa voimakkaasti norsujen salametsästystä.

Perinteisesti uuden monarkin kruunajaiset ovat vahvasti uskonnollinen seremonia, jonka toimittaa Canterburyn arkkipiispa. Tilaisuudessa fyysisen kruunaamisen lisäksi Charles vannoo virallisesti valansa tullakseen Englannin kirkon päämieheksi. Valan vannomisen yhteydessä Charles lupaa puolustaa lakia, sekä Englannin kirkkoa.

Arkkipiispa viimeistelee hetken voitelemalla kuninkaan pyhällä öljyllä. Pyhän öljyn tarkkoja raaka-aineita ei tiedetä, mutta BBC:n mukaan öljy, jolla Charles voidellaan, tulee olemaan vegaaninen eikä sitä ole testattu eläinkokeilla.

Tilaisuudessa Charlesille ojennetaan useita kuninkaallisia esineitä. Hän saa käsiinsä muun muassa Sovereign's Orb -maapallon, joka on niin ikään koristeltu timantein. Pallo edustaa uskonnollista sekä moraalista auktoriteettia. Lisäksi Charlesille ojennetaan kultaiset Sovereign's Scepter With Cross - ja Sovereign's Scepter With Dove -sauvat.

Kun Pyhän Edvardin kruunu on Charlesin päässä, arkkipiispa lausuu rukouksen ja monarkki istuu valtaistuimelle.

Kun Charles on vannonut valansa, kruunattu monarkki esitellään läsnäolijoille Westminster Abbeyssa. Kutsuvieraat lausuvat tämän jälkeen ääneen "god save the King" eli "jumala varjelkoon kuningasta".

Kun kruunu on päässä

Kun Charles ja Camilla on kruunattu, he matkaavat takaisin Buckinghamin palatsiin kahdeksan hevosen vetämällä Gold State Coach -vaunulla, jota on käytetty kaikissa kruunajaisissa vuodesta 1831 lähtien, jolloin kuningas Vilhelm IV kruunattiin.

Kulkue on paljon lyhyempi, kuin kuningatar Elisabetin kruunajaisissa. Tuolloin tuoreen kuningattaren kulkue oli noin kahdeksan kilometrin mittainen, kun Charlesin ja Camillan juhlakulkue tulee olemaan pituudeltaan noin kaksi kilometriä.

Kruunajaisten jälkeen kuningas Charles, kuningatar Camilla ja muita kuninkaallisen perheen jäseniä nähdään Buckinghamin palatsin parvekkeella tervehtimässä kansaa. Muun muassa Daily Mail uutisoi hiljattain Charlesin linjanneen, että parvekkeella nähdään ainoastaan kuninkaallisia velvollisuuksiaan hoitavia, eli "kuninkaallisina työskenteleviä" brittihovin jäseniä. Tämä jättäisi ulkopuolelle muun muassa Charlesin nuoremman pojan prinssi Harryn sekä Charlesin pikkuveljen prinssi Andrew'n.

Charlesin on kerrottu aikovan typistää hovia, mistä päätös siitä, ketkä kuninkaallisen perheen jäsenet Buckinghamin palatsin parvekkeella kruunajaisten jälkeen nähdään, myös kielii.

Kruunajaisten jälkeen

Sunnuntaina 7. toukokuuta tuoretta monarkkia juhlitaan ympäri Isoa-Britanniaa erilaisilla katujuhlilla, kertoo Evening Standard. Buckinghamin palatsin mukaan Isossa-Britanniassa odotetaan järjetettävän sunnuntaina tuhansia erilaisia tapahtumia.

Saman päivän iltana Windsorin linnalla järjestetään kruunajaiskonsertti, jossa on suunnitelmien mukaisesti esityksiä muusikoiden ja näyttelijöiden sekä monimuotoisen kruunajaiskuoron toimesta.

Kruunajaiskonsertti on niin ikään ollut ennen kevään aikana kuuma puheenaihe, sillä ennakkopuheiden mukaan siellä tultaisiin näkemään "joitakin maailman suurimmista viihdyttäjistä". Kuitenkin kevään mittaan on uutisoitu, että monet tunnetuimmista brittiläisistä tähdistä, kuten esimerkiksi Ed Sheeran, Elton John, Adele ja Harry Styles olisivat kieltäytyneet kutsusta esiintyä konsertissa.

Vahvistettuja esiintyjiä konsertissa ovat ainakin Take That -yhtyeestä Gary Barlow, Mark Owen sekä Howard Donald, sekä Lionel Richie. Lisäksi konsertissa on määrä kuulla esityksiä Andrew Lloyd Webberin tuotannosta.

Brittien juhlinta jatkuu vielä maanantaina 8. toukokuuta, sillä se on kruunajaisten kunniaksi myös kansallinen vapaapäivä. Virallisessa juhlaohjelmassa on ilmoitettu, että kyseinen päivä on pyhitetty vapaaehtoistyölle, johon brittejä ympäri kansakunnan on kehotettu osallistumaan. Kuningas Charlesille ei ole määriteltyä julkista esiintymistä tuolle päivälle.