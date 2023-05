"Jumala suojelkoon kuningas Charlesia" – Charles sai kruununsa historiallisissa juhlallisuuksissa

Yhdistyneen kuningaskunnan kuningas Charles III on kruunattu Lontoossa . Hän on järjestyksessään 40. monarkki, jonka kruunajaiset pidettiin Westminster Abbeyssä.

Harvinainen on tilaisuus siksikin, että valtaosa monarkioista ei enää järjestä varsinaisia kruunajaisia.

William vannoi uskollisuudenvalan

Perinteikäs seremonia

Noin 2 000 arvovierasta

Westminster Abbeyn arvovieraiden joukossa on lukuisia valtionpäämiehiä ja kuninkaallisia eri puolilta maailmaa. Paikalle on myös kutsuttu erilaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen edustajia.

Yksi etukäteen seuratuimmista vieraista on Charlesin oma poika, prinssi Harry . Kuninkaallisen perheen työtehtävistä sivuun siirtynyt Harry saapui paikalle serkkujensa Beatricen ja Eugenien seurassa, eikä hänen seurassaan odotetusti ollut hänen vaimoaan Meghania . Heidän seurassaan on myös skandaaleissa viime vuosina ryvettynyt prinssi, Charlesin veli Andrew .

Useita valtionpäämiehiä

BBC:n välittämiin kuviin tarttuivat myös australialainen muusikko Nick Cave, koomikko Stephen Fry sekä amerikkalainen laulaja Lionel Richie. Paikalla on myös brittimedian mukaan amerikkalainen laulaja Katy Perry .

Kultaista kruunua käytetään harvakseltaan

Charlesin kruunajaiskruunu on perinteinen Pyhän Edwardin kruunu, joka valmistettiin aikanaan Kaarle II:n kruunajaisiin.

Jalokivien ja helmien koristama esine on peräisin 1660-luvulta. Mittaamattoman arvokas ja yli kaksi kiloa painava kultainen kruunu on käytössä vain kruunajaisissa, ja muuten se on hyvässä tallessa Lontoon Towerissa.