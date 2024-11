Yksi brittikuninkaallisten arvokkaimmista aarteista on mystinen kruunu, johon vain kolme ihmistä maailmassa saa koskea

Kruunun takaa on MTV Uutisten uusi sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. MTV Katsomosta löydät sarjan kaikki jaksot.

Kruunun takaa -ohjelmassa kuninkaallisasiantuntija ja kirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili perkaavat, millaisia aarteita Euroopan kuninkaallisilla on sekä millaisia erikoisuuksia niihin liittyy. St. Edwards Crown on yksi kuuluisimmista kuninkaallisista kruunuista ja siihen liittyy myös paljon mystiikkaa.

Muutoin kyseisen kruunun voi sanoa "elävän omaa elämäänsä": se asuu Towerin linnassa Lontoossa, jossa sitä vartioidaan tiukasti ympäri vuorokauden. Kruunulla on myös oma autonkuljettajansa silloin, kun sitä hyvin harvoin kuljetellaan.

– Siihen ei saa edes koskea, kuin kolme henkilöä: hallitsija itse, Canterburyn arkkipiispa, joka laskee tämän hallitsijan päähän ja sitten on kruunun oma hoitaja, joka kuljettaa sitä, Jaatinen jatkaa.

– Jos hallitsijat lähtevät valtiovierailuille, heillä ei ole kruunuja mukanaan, koska se on lailla kielletty hyvin monessa maassa, ettei niitä saa viedä valtion rajojen ulkopuolelle, Jaatinen kertoo.

– Kun näissä kerta näitä timantteja on, niin kun hallitsijat ovat joskus olleet rahapulassa, he ovat saattaneet näistä sitten vähän irrotella timantteja ja käydä panttaamassa niitä ulkomailla. Tämän estämiseksi on ilmoitettu, että ne eivät ole kenenkään henkilökohtaista omaisuutta, ne ovat valtion omaisuutta ja ne eivät valtion rajojen ulkopuolelle lähde.