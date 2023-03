Asiantuntijat kertovat, miksi Harryn ja Meghanin pitäisi osallistua Charlesin kruunajaisiin: "Mikäli he päättävät olla menemättä..."

Prinssi Harry ja herttuatar Meghan vahvistivat hiljattain tiedottajansa kautta saaneensa kutsun Harryn isän kuningas Charlesin kruunajaisiin, jotka järjestetään Lontoossa lauantaina 6. toukokuuta. Pari ei ole tähänkään mennessä ilmoittanut vahvistaneensa, ovatko he osallistumassa tilaisuuteen vai eivät.

Tilanne on kinkkinen, sillä Harryn ja Meghanin välit kuninkaallisiin ovat tiettävästi kiristyneet sen myötä, kun pari on avautunut kuninkaallisen elämänsä hankaluuksista useaan otteeseen julkisuudessa ja esittänyt erilaisia väitteitä Harryn perheenjäsenistä. Tilanne on varsin tuore, sillä joulukuussa Netflix julkaisi Harryn ja Meghanin elämästä kertovan Harry & Meghan -dokumenttisarjan ja vuoden alussa julkaistiin Harryn omaelämäkerta Spare (suom. Varamies).

Useat asiantuntijat ovat luetelleet syitä sille, miksei parin kannattaisi osallistua Charlesin kruunajaisiin, yhden syyn ollessa se, että pari saattaisi osallistumisellaan jättää itse tilaisuuden varjoonsa. Kaksi asiantuntijaa, Reputation Management Consultants -yhtiön Eric Schiffer sekä kuninkaallisia tiiviisti seurannut Kristen Meinzer ovat puolestaan sitä mieltä, että Harryn ja Meghanin tulisi ehdottomasti osallistua kruunajaisiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Meinzerin ja Schifferin mukaan osallistuminen Charlesin kruunajaisiin olisi Harrylle ja Meghanille hyödyllistä sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Meinzer arvioi, että mikäli he jättäisivät menemättä kruunajaisiin, voisi se aiheuttaa jopa enemmän stressiä, kuin tilaisuuteen saapuminen.

– Mikäli he päättävät olla menemättä, luulen heidän tietävän, että koko maailma tulee katsomaan ja tulee nousemaan paljon kysymyksiä sen suhteen, mikseivät he ole siellä, Meinzer kommentoi Insiderille.

– Tärkein hyöty heille on se, että he näyttävät tekevän parhaansa omalta osaltaan, vaikka kuninkaallinen perhe ei aina tekisikään parastaan omalta osaltaan.

Schifferin mukaan puolestaan kruunajaiset olisivat Harrylle ja Meghanille tilaisuus muistuttaa, että he ovat yhä osa kuninkaallista perhettä, vaikka he eivät enää työskentelekään kuninkaallisina. Lisäksi Harrylla olisi mahdollisuus osoittaa, että vaikka hänellä on traumoja ja kipukohtia menneisyydessään, ei se silti estä häntä osallistumasta.

Arvioiden mukaan puolestaan se, että Charles ylipäätään kutsui Harryn ja Meghanin kruunajaisiin, oli kuninkaalta hyvä pr-veto. Charles sai osansa Harryn elämäkertakirjassa, jossa Harry muun muassa kutsui isäänsä "harhaluuloiseksi" sekä kertoi, ettei tämä olisi halannut poikaansa kertoessaan Harryn äidin prinsessa Dianan tapaturmaisesta kuolemasta.

Schifferin mukaan se, että Charles kutsui kuopuksensa ja tämän vaimon kruunajaisiin kaikesta huolimatta osoittaisi, että Charles haluaisi tehdä töitä sen eteen, että saisi tuotua perheensä kuitenkin yhteen. Schifferin mielestä kruunajaiset olisivat tosiaan brittikuninkaallisille oiva tilaisuus tehdä sovintoa.

– Tämä osoittaa suurta kypsyyttä kuninkaalta. Ja se on sopusoinnussa sen suhteen, mitä hyvä isä tekisi, Schiffer arvioi.

Meinzer on samoilla linjoilla Schifferin kanssa ja painottaa, että kuka tahansa Charlesin asemassa haluaisi varmasti lapsensa paikalle päivänä, joka on yksi Charlesin elämän merkittävimmistä.

– Hän on odottanut tätä koko elämänsä. Vaikka hän on teknisesti jo kuningas, seremonia tulee olemaan kaiken huippu. Se on hetki, jota koko maailma katsoo, jolloin loistokkuus, olosuhteet ja perinteet toteutuvat.

Toisaalta tuore kuningas on osoittanut arvioiden mukaan myös pikkumaisuutta Harrya kohtaan, kun hän esimerkiksi päätti antaa Harryn ja Meghanin Ison-Britannian kodin Frogmore Cottagen prinssi Andrew'n käyttöön vastaisuudessa.