Nyt se on varmaa – Harry ja Meghan saivat virallisen kutsun Charlesin kruunajaisiin

Kuningas Charlesin kuopus prinssi Harry ja hänen vaimonsa herttuatar Meghan ovat saaneet kutsun Charlesin kruunajaisiin Lontooseen, jotka järjestetään lauantaina 6. toukokuuta. Tuolloin Westminster Abbeyssa kruunataan myös Charlesin vaimo, kuningatarpuoliso Camilla . Harryn tiedottajan mukaan Harry ja Meghan eivät ole kuitenkaan vielä vastanneet kutsuun, että osallistuvatko he tilaisuuteen, kertoo CNN .

– Voin vahvistaa, että herttua on hiljattain saanut hänen majesteettinsa toimistosta sähköpostiviestin kruunajaisiin liittyen. Välitöntä päätöstä siitä, osallistuvatko herttua ja herttuatar tilaisuuteen, ei tällä hetkellä julkisteta, tiedottaja totesi.

Kruunajaisia juhlitaan toukokuun ensimmäisenä viikonloppuna ympäri maata kolmen päivän ajan. Kruunajaisviikonlopun jälkeinen maanantai on kansallinen vapaapäivä Isossa-Britanniassa. Charlesin on kerrottu haluavan uudistaa kruunajaistilaisuuttaan, joka tulee olemaan lyhyempi sekä modernimpi kuin hänen edesmenneen äitinsä kuningatar Elisabetin , joka kruunattiin vuonna 2. kesäkuuta vuonna 1953.

Brittihovin kuninkaallista perhettä ovat ravisuttaneet viime vuosien aikana useat kohut ja skandaalit. Vuonna 2020 kuninkaallisen elämänsä taakseen jättäneet ja Yhdysvaltoihin muuttaneet Harry ja Meghan ovat avautuneet useaan otteeseen vaikeuksistaan, joita he kokivat kuninkaallisista. Viimeisin kohuavautuminen tuli Harryn vuoden alussa julkaistun Spare-elämäkerran (suom. Varamies) muodossa.

Charlesin pikkuveli prinssi Andrew on puolestaan ajettu varjoihin kuninkaallisista parrasvaloista sen jälkeen, kun yhdysvaltalainen Virginia Giuffre syytti prinssiä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, joka olisi tapahtunut 2000-luvun alussa, jolloin Giuffre oli vielä alaikäinen. Tapaus liittyy edesmenneen seksuaalirikoksista tuomitun yhdysvaltalaisliikemiehen Jeffrey Epsteinin väitettyyn hyväksikäyttö- ja paritusrinkiin.

Harry totesi vuoden alussa, että hänen osaltaan "ovi on avoinna" sen suhteen, että hän voisi korjata vielä välinsä isänsä Charlesin ja isoveljensä prinssi Williamin kanssa.

– Pallo on heillä. On paljon asioita, joista pitää keskustella ja toivon todella, että he ovat halukkaita istumaan alas ja puhumaan niistä, Harry totesi alkuvuodesta ITV-kanvan haastattelussa kirjaansa promotoidessaan.