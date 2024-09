Kuningas Charles koki yhden elämänsä tärkeimmistä hetkistä istuimella, jolla on yllättävän ankea historia

Kruunun takaa on MTV Uutisten uusi sarja, jossa toimittaja Aino Haili käy läpi kuninkaallisiin liittyviä uutisia ja kohuja kuninkaallisasiantuntija Satu Jaatisen kanssa. MTV Katsomosta löydät sarjan kaikki jaksot.

Vaikka Kohtalon kiven erikoiskohtelu tuntuu monista hassulta, on siihen Jaatisen mukaan tärkeä historiallinen syy.

– Tämä on skotlantilaisille tärkeä asia, se on heidän entisen itsenäisyytensä symboli. Ja eihän brittimonarkian suosio Skotlannissa ole ollenkaan niin vahvaa kuin mitä se on Anglian puolella, niin sen takia kiveä pitää kohdella kunnioittavasti, Jaatinen naurahtaa.