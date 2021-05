Oskarin työsopimus purettiin laittomasti sairausloman vuoksi – myyntijohtajan menestyksekäs ura päättyi 32-vuotiaana

Unettomuutta ja muistihäiriöitä

Alhainen temppu

Oikeusprosessiin lähtö oli iso riski

– Se oli taloudellisesti iso riski minulle. En tiedä miten olisin selvinnyt oikeudenkäyntikuluista, jos olisin hävinnyt. Työkaverit ja omat alaiset ovat olleet ehdoton kannustava tekijä. Olen ollut siitä erittäin hyvilläni. Tätä on pyöritelty puolitoista vuotta, Autiosuo kiittelee.

Uusi elämä terapian avulla

Autiosuo on joutunut tekemään paljon töitä irtisanomisen vuoksi. Hän menetti työnsä myötä luomansa laajat kontaktiverkostot, hyvän palkan ja myös urasuunnitelmat menivät uusiksi.

– Oli käänteentekevää myöntää, että tarvitsen apua, enkä pärjää ilman sitä. Ilman työterveyden lääkäriä ja psykologia sekä terapiaa, elämäni olisi voinut lähteä todella jyrkkään alamäkeen. Huomaa, kuinka tärkeä se turvaverkko on. Olen saanut niistä valtavasti apua, Autiosuo iloitsee.

Hän on aloittanut sosionomin opinnot ja on parhaillaan työharjoittelussa. Elämä on muutenkin palautunut normaaleihin uomiin.